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美中貿易戰？川普明宣布「301調查」決定

2018-03-22 06:16聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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美國總統川普將於22日宣布「301調查」結果，並對中國大陸採取貿易行動；美國貿易代表署官員21日表示，美國給予中國大陸許多討論機會，包括會見大陸國家主席習近平首席經濟顧問劉鶴，但至今川普政府仍不滿意中方的答覆。

稍早貿易代表賴海哲在眾院聽證會說，川普很快就「301調查」做出決定，可能從關稅或投資方面採取措施。

美國財經媒體CNBC報導，白宮副發言人夏哈（Raj Shah）21日發布的聲明指出，川普將於22日宣布他對於美國貿易代表署（USTR）「301調查」所決定採取的行動。

CNBC並引述消息人士說法指出，川普政府對中國大陸採取的措施將不包括限制投資或限制學生簽證。

此外，消息人士透露，川普將在兩周後視「第一階段」的效果，考慮是否採取更多行動。

USTR官員21日下午就「301調查」舉行電話背景說明會，官員未告知川普何時宣布決定或採取哪些具體舉措，但道出這段時間美中貿易對話並不順利。

該名官員表示，川普上任後不久，即歡迎習近平訪問佛州「海湖莊園」，雙方同意展開美中全面經濟對話，川普政府投入心力，看中方是否願意認真討論。

官員直說，去年舉行的美中全面經濟對話，雙方連聯合聲明都無法取得共識。

官員指出，美中全面經濟對話不久後，川普便指示USTR根據「301條款」展開調查，分析中國大陸不公平貿易行為，特別是在技術轉移與竊取智慧財產權方面。

美方進行「301調查」期間，美中也有進行對話；USTR官員主動提及，劉鶴日前訪美會見美國財政部長米努勤、貿易代表賴海哲，這也是讓中方認真面對美方提出許多問題的一個機會，但至今川普政府對於從中方獲得的答覆並不滿意。

該名官員接著說，美國現在接近「301調查」的尾聲，但總統才能做最終決定。

川普去年8月指示USTR，依1974年貿易法的「301條款」啟動調查，判定中國大陸是否涉及侵犯美國智慧財產權與強迫技術轉移。

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