川普長子外遇對象曝光 女星曾把這段婚外情寫成歌

2018-03-22 06:16 世界日報 記者顏伶如/綜合報導



川普總統長子小唐納(Donald Trump Jr.)與妻子凡妮莎(Vanessa Trump)宣告離婚,小唐納外遇對象也在媒體曝光。根據媒體報導,小唐納參加父親川普製作兼主持的實境節目「誰是接班人明星版」(Celebrity Apprentice)時,認識女星奧布蕾歐黛(Aubrey O Day)後展開熱戀,地下情持續約一年。凡妮莎得知老公出軌,曾親自打電話給奧布蕾歐黛。

娛樂新聞網站TMZ報導,奧布蕾歐黛曾經在兩首歌曲當中,寫出她與小唐納婚外情的心路歷程,還曾上空為其中一首歌拍攝音樂錄影帶,並在身上寫著「騙子(Cheater)、「誘惑」(Seduction)等黑字,但由於她未能繳清積欠製作費用,使得錄影帶拍攝完成之後,從來未能播出。

奧布蕾歐黛的YouTube帳號「奧布蕾歐黛」(The Aubrey O Day Project),2012年7月31日上傳了一首並沒有搭配音樂錄影帶的「我曾認識的某人混音版」(Somebody That I Used Know Remix),歌詞包括「你跟我說你的婚姻只是個謊言」、「你說那是讓你痛苦的原因,但你害怕會毀壞家族名聲」、「我們兩人分手,感到開心的只有你老婆」。

小唐納2005年11月與凡妮莎結婚,育有五名兒女,兩人日前已向法院訴請離婚。

八卦雜誌「我們周刊」(Us Weekly)報導,小唐納2011年參加川普製作兼主持的實境節目「誰是接班人明星版」時,認識了身為參賽者之一的奧布蕾歐黛之後展開熱戀。

奧布蕾歐黛友人透露,這段地下情是從2011年底開始,一直到2012年3月左右結束,交往期間小唐納對奧布蕾歐黛說,與妻子已經分手,也沒有感情。

報導指出,2012年初,凡妮莎發現小唐納與奧布蕾歐黛的大批電郵往來,得知小唐納已經與這位女星偷偷交往好幾個月。

友人透露,凡妮莎親自打電話給奧布蕾歐黛,除了對她曉以大義,還讓當時年僅5歲的女兒也跟奧布蕾歐黛通話,希望這位女星知難而退。

報導指出,小唐納後來終止了與奧布蕾歐黛的婚外情,但並不是因為凡妮莎的緣故,而是包括川普在內的家族成員向他施壓,要求必須不能再跟奧布蕾歐黛往來。