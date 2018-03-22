美貿易代表預告 川普近期將宣布「301調查」決定

2018-03-22 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）21日在國會表示，總統川普將在近期就「301調查」做出決定；賴海哲說，可能從關稅或投資方面採取措施。

賴海哲去年8月依1974年貿易法的「301條款」啟動調查，判定中國大陸是否涉及侵犯美國智慧財產權與強迫技術轉移。

賴海哲21日出席眾院籌款委員會（House Ways and Means Committee）關於美國貿易政策的聽證會；議員問及美中貿易問題，賴海哲指出，總統將在短期內就「301調查」做出決定，這項調查從去年8月開始，美方已徹底檢視此問題。

賴海哲說，得等到川普做出決定，但就他的觀點，美國智慧財產權損失的問題相當嚴重，而智慧財產權是美國經濟最大的優勢之一；他認為這可能是長期以來重新平衡美中貿易方面，最重要的問題。

至於可能採取的措施，賴海哲表示，就他的判斷，補救措施一是在關稅方面，第二是在投資方面採取行動。

彭博等媒體日前報導，川普政府認為中國大陸侵犯美國企業智慧財產權，因此最早可能在本周宣布對中國大陸產品累計徵收600億美元。美國政府還計畫對中方投資施加限制。

此外，賴海哲在聽證會也指出，美中之間貨品貿易逆差龐大，去年為3752億美元；除了中國大陸，賴海哲還點名歐盟、日本、北美自貿協定（NAFTA）合作夥伴之間的貿易逆差。

賴海哲並提出五大優先事項，第一是支持川普的國安戰略，這意味貿易政策將有助於建立更強大的美國，維護國家主權，應對經濟競爭對手等。