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環署長再爆醜 花逾12萬公帑遊義大利

2018-03-21 14:33世界日報 記者胡玉立／綜合報導

美聯社
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環保署（EPA）署長普魯特（Scott Pruitt）花大錢強化辦公室安保措施飽受質疑，而最新披露的EPA文件顯示，普魯特去年夏天到義大利參加G7部長會議和進行梵蒂岡私人旅行，花了逾12萬公帑。

文件顯示，普魯特的義大利之旅，光是安保措施就花了3萬500元；這還不算近9萬元用來提供普魯特和九名EPA員工的餐費、住宿費、商用機票和包下一架軍用噴射機的費用。

普魯特去年6月到義大利參加七大工業國環保署長會議，並赴美國駐羅馬大使館聽取簡報、與商界領袖會面，到梵蒂岡和聖彼得大教堂進行私人遊覽。

EPA發言人威爾考克斯（Jahan Wilcox）20日表示，「署長的義大利之旅採取的安全防範措施，與歷任署長出國旅行期間的作法相同。」

普魯特尚未將出訪花費全數公開，但他說他出國搭頭等艙，是因為和其他旅客有過不愉快互動，因而採取的安全措施。

普魯特的義大利之旅，光是個人機票費用就超過7000元，是同行其他EPA員工的4倍。另外他還花了3萬6000元包下美國軍用噴射機上與另外兩名助手從俄亥俄州飛到紐約。EPA聲稱這是必要之舉，因為沒有商業航班可以讓他們及時抵達紐約JFK機場銜接下一航班。

普魯特是歷來第一位要求全天候安全保護的環保署主管，此舉總開銷至今尚未公布。此外，他在辦公室內加裝4萬3000元隔音「隱私間」，以防有人竊聽電話，還花了3000元確認辦公室沒有隱藏的竊聽設備。

義大利

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