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艷星門追追追 川普一夜情 可信度逾99%

2018-03-21 14:26世界日報 記者顏伶如／綜合報導

成人電影女星風暴丹尼爾斯（Stormy Daniels），20日終於打破沉默，在推特發文寫道，川普為了隱瞞兩人之間的緋聞，曾經對她霸凌，還為了掩蓋事實而觸犯法律。她曾稱在2006年曾與當時紐約房地產大亨川普有過婚外情。

2016年10月，正值總統大選進入倒數關鍵時刻之際，艷星丹尼爾斯曾與川普律師柯恩（Michael Cohen）達成保密協議，以13萬元做為她的「封口費」，不能對外透露與川普之間的關係。丹尼爾斯日前興訟，希望法院裁定這份封口協議無效，好讓她能公布真相。

一名推特用戶20日針對丹尼爾斯的@StormyDaniels帳號點名寫道：「妳為何不直接消失算了。沒人在乎妳是個蕩婦，而且12年前跟總統睡過。」

丹尼爾斯直接透過推文回應寫道：「基本上，12年前我並沒有跟總統睡過。事情與睡覺無關，而且那時他只是個愚蠢的實境電視節目明星。」

她接著寫道，對於這名網友的留言內容無法茍同，因為「社會大眾確實介意他(指川普)為此說謊，而且他對我霸凌，為了掩蓋事實而觸犯法律。」

對於被要求「消失」，丹尼爾斯在推文中也寫道：「我哪兒也不去。」

「紐約每日新聞」（New York Daily News）20日取得丹尼爾斯在2011年接受媒體專訪，打算爆料她與川普緋聞時，在鏡頭前接受測謊的錄影畫面。

根據測謊結果，對於丹尼爾斯指稱她與川普在2006年7月間發生性關係，可信度高達99%。

丹尼爾斯當時是在「鮑爾出版社」（Bauer Publishing）要求下接受測謊。「鮑爾出版社」旗下刊物包括「生活時尚」（Life&Style）雜誌、「接觸」（InTouch）雜誌等。

「生活時尚」記者李普麥葛羅（Jordi Lippe-McGraw）訪問了丹尼爾斯，但採訪完畢之後，報導後來卻從未刊出。今年稍早，「鮑爾出版社」將丹尼爾斯的部份採訪內容發表在「接觸」雜誌。

李普麥葛羅20日對有線電視新聞網（CNN）表示，對於丹尼爾斯指稱與川普的緋聞，具體證據其實相當缺乏，因此必須透過測謊來驗證她所說的細節是否為真。

川普測謊鮑爾

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