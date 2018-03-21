德州奧斯汀發生第6起爆炸 一人送醫

2018-03-21 09:40 中央社 奧斯汀20日綜合外電報導



繼一連串爆炸攻擊、造成數人傷亡後，德州奧斯汀（Austin）今天晚間再度接獲通報發生第6起爆炸，一名男子送醫。

法新社報導，緊急應變部門官員指出，他們獲報奧斯汀南區發生爆炸後，正反應處理。

奧斯汀醫療單位在推特指出，一名30多歲的男子被送往醫院，「恐有嚴重傷勢，但預料不致有性命危險」。

根據地方媒體報導，爆炸發生地點是在一家二手店。