親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臉書個資遭擅用
俄羅斯總統大選
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

落榜餐廳付了200萬顧問費！米其林遭爆收錢還沒摘星

被爆送錢50萬…柯P與戰友老翻臉 「都因為他」

德州奧斯汀發生第6起爆炸 一人送醫

2018-03-21 09:40中央社 奧斯汀20日綜合外電報導

繼一連串爆炸攻擊、造成數人傷亡後，德州奧斯汀（Austin）今天晚間再度接獲通報發生第6起爆炸，一名男子送醫。

法新社報導，緊急應變部門官員指出，他們獲報奧斯汀南區發生爆炸後，正反應處理。

奧斯汀醫療單位在推特指出，一名30多歲的男子被送往醫院，「恐有嚴重傷勢，但預料不致有性命危險」。

根據地方媒體報導，爆炸發生地點是在一家二手店。

爆炸

相關新聞

對峙近7小時 普林斯頓大學持槍男身亡

2018-03-21 02:34

川普賀普亭連任卻未賀習近平 引發關注

2018-03-21 00:57

溫斯坦影業：聲請破產不會保護前董事長

2018-03-21 09:55

誤殺報案女子 美員警遭控3級謀殺

2018-03-21 09:10

德州連5起郵件炸彈攻擊 2死5傷

2018-03-21 00:03

馬里蘭州高中傳槍響！已知2傷 槍手亡

2018-03-21 00:01

馬里蘭州高中傳槍響！已知3傷、校園封鎖中

2018-03-20 23:21

距華府90分鐘車程 馬里蘭中學校園爆發槍擊案

2018-03-20 22:20

美國遭綁架女打破沉默 上電視談受害經歷

2018-03-20 19:52

18天內第5起！德州又傳包裹炸彈 1人因爆炸聲就醫

2018-03-20 18:47

影／德州「連環炸彈客」改作案手法 疑混淆警方辦案

2018-03-20 18:01

川普再批通俄案獵巫 質疑穆勒團隊有13民主黨人

2018-03-20 15:13

川普女婿庫許納創投公司 傳規避法規牟暴利

2018-03-20 15:11

9歲弟搶不到遊戲控制器 竟開槍射殺姊姊

2018-03-20 14:55

美兩黨角力預算案談不攏 政府恐再關門

2018-03-20 14:32

連環炸彈客隨機攻擊 奧斯汀人心惶惶

2018-03-20 13:22

影／中美區塊鏈峰會 大數據、比特幣夯

2018-03-20 13:22

「慾望城市」米蘭達競選紐約州長 有望成首位同志女州長

2018-03-20 07:54

美國民眾擔心AI造成失業 過半認為威脅比移民更大

2018-03-13 09:05
看更多

熱門文章

外交官大忌！犯了天條 24小時就滾蛋

2018-03-20 11:00

自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

2018-03-20 16:37

eBay上挖到寶！ 英男花300台幣買到價值8200萬的19世紀舊照

2018-03-20 10:21

「抓住你的心魔」紅髮天才揭發劍橋分析操弄人心

2018-03-20 14:38

對峙近7小時 普林斯頓大學持槍男身亡

2018-03-21 02:34

馬里蘭州高中傳槍響！已知2傷 槍手亡

2018-03-21 00:01

自駕車致命車禍 警方初步調查：「Uber可能沒錯」

2018-03-20 12:47

濫用臉書個資的劍橋分析CEO：可安排仙人跳助選

2018-03-20 11:20

5000萬臉書用戶個資究竟如何被劍橋分析公司濫用？

2018-03-20 12:01

矽膠娃娃妓院惹議 法國經營者：我只是出租玩具

2018-03-20 22:12

死線到仍拒不回應！英國放大絕搜查劍橋分析公司

2018-03-20 12:38

一項性格測驗 把5,000萬人賣了

2018-03-21 00:57

涉濫用臉書5千萬個資 仙人跳助選...劍橋分析認了

2018-03-21 00:11

全球知名瓶裝水含塑膠微粒 歐盟要廠商負責

2018-03-20 22:26

昨報花開明下雪 日本春分冷如冬至

2018-03-20 11:53

川普賀普亭連任卻未賀習近平 引發關注

2018-03-21 00:57

休養生息 菲律賓長灘島最快4月封島一年

2018-03-20 21:39

霍金骨灰將放西敏寺 與牛頓達爾文為鄰

2018-03-21 05:53

影／劍橋分析爆料者 稱前東家把假新聞玩到極致

2018-03-20 17:54

影／快絕種了！全球僅存雄性北非白犀牛遭安樂死

2018-03-20 17:14

美國遭綁架女打破沉默 上電視談受害經歷

2018-03-20 19:52

9歲弟搶不到遊戲控制器 竟開槍射殺姊姊

2018-03-20 14:55

美對陸貿易施壓 雙向出擊

2018-03-21 01:04

母獅長出雄獅鬃毛之謎 動物園揭曉與腫瘤有關

2018-03-21 08:32

無人駕駛公司為何愛在鳳凰城試車 李開復點出原因

2018-03-20 13:57

看好聯準會升息 美股收揚

2018-03-21 04:27

油價帶動能源股攀升 美股三大指數全面收漲

2018-03-21 07:02

川普周五公布對中國實施600億美元關稅 可能還有轉圜？

2018-03-20 12:27

全球城市生活品質 維也納9連霸台北84名

2018-03-20 10:48

班機未依時段起降 新加坡樟宜機場開罰

2018-03-20 19:59

南韓派160人表演團赴北韓演出 少女時代前成員徐玄在列

2018-03-20 16:34

影／臥底記者拍下 劍橋分析自曝選戰「暗黑兵法」

2018-03-20 13:49

誰說女人不能勝任高科技？保加利亞一半是她們的天下

2018-03-20 14:20

臉書醜聞 按讚不只洩密也會被無形洗腦

2018-03-20 11:03

南極冰川漂浮區比想像更大 恐加速崩解

2018-03-20 20:11

跌幅4年之最！臉書陷個資外洩風暴 市值蒸發1兆多

2018-03-20 17:59

否認棄股權換自由 沙國富豪親王原諒遭拘

2018-03-20 22:51

馬里蘭州高中傳槍響！已知3傷、校園封鎖中

2018-03-20 23:21

爆收格達費500萬歐元競選 法國前總統沙克吉遭約談

2018-03-20 16:41

青春肉體勝金錢！70歲娶女大生 爺孫婚一年告吹

2018-03-21 09:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top