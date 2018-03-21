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槍手闖進普林斯頓大學附近店裡 與警對峙

2018-03-21 02:34世界日報 編譯宋凌蘭／綜合20日電

美國一名持槍男子20日闖進連鎖三明治店Panera Bread，與警方對峙。圖為...
美國一名持槍男子20日闖進連鎖三明治店Panera Bread，與警方對峙。圖為店外警方封鎖的現場。(美聯社)
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美國一名持槍男子20日闖進連鎖三明治店Panera Bread，與警方對峙。該店位於新澤西州普林斯頓大學附近。

槍手於上午10時30分走進座落在普林斯頓大學對面的這家三明治店，警察獲報湧向該區之際，店員和顧客趕緊往外逃。目前還不知是否有人開槍或是否有人質

警局長蘇特 (Nick Sutter)說，當局試圖與槍手談判，從警方通訊設備可聽到該男子表示：「沒有人可以進來」。

警察人質

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