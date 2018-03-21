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馬里蘭州高中傳槍響！已知2傷 槍手亡

2018-03-21 00:01世界日報 特派員許惠敏／馬州報導

馬里蘭州大磨坊高中(Great Mills HS)20日上午發生槍擊案。美聯社
馬里蘭州大磨坊高中(Great Mills HS)20日上午發生槍擊案。美聯社
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美國馬里蘭州大磨坊高中今早發生槍案，已知槍手送醫後死亡，另外兩位學生受傷，其中，女傷者傷勢嚴重，男傷者傷勢穩定中。目前還不清楚槍手犯案動機。

10:01AM/馬州高中今晨傳槍響！已知3傷、校園封鎖中

佛州道格拉斯高中校園濫射事件才剛滿月，馬州今晨又傳槍擊事件！聖瑪麗郡學區表示，大磨坊高中(Great Mills HS) 約在上午8時10分發生槍擊事件，校園被封鎖，聖郡警方與聯邦調查局緊急前往現場。

目前據傳有三名學生受傷送醫，情況已被控制住。郡警局發言人Julie Yingling表示，送醫的傷者中包括槍手。校方通知家長至鄰近Leonardtown HS 體育館集合，接回學生同時了解詳情。

馬州第五區國會眾議員霍耶(Stany Hoyer)正趕往現場了解情況，他和州長霍根(Larry Hogan)表示，密切關注槍擊事件發展並為大磨坊高中師生、家長禱告。NBC馬州新聞台報導，受傷學生中有人受傷嚴重，傷者已被送往聖瑪麗醫院急救中。

大磨坊高中位於華府東南約兩小時車程的馬州卻斯比克灣區，該校有1600多名學生，去年在全馬州高中排名第55，全校少數族裔學生佔57%。

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