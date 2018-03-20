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德州傳第5起爆炸案 與前4爆關連不明

2018-03-20 23:49中央社 奧斯汀／聖安東尼奧20日綜合外電報導

美國德州驚傳本月第5起爆炸案，一枚土製包裹炸彈本來要寄到發生前4起爆炸案的德州首府奧斯汀，今天凌晨卻在聯邦快遞公司配送中心引爆，造成一人受傷。

這枚炸彈在聖安東尼奧（San Antonio）附近的聯邦快遞（FedEx Corp.）配送中心引爆。警方懷疑共造成2人喪生、6人受傷的先前4起案件是「連環炸彈客」所為，不過官員未就這起爆炸跟先前案件是否有關表態。

頭3起爆炸案為包裹炸彈，遭放置在奧斯汀（Austin）東區幾處住宅門口；第4起則是裝有引爆線的裝置，18日在城西社區爆炸。官員表示，4枚炸彈構造雷同，顯然出自相同炸彈客之手。

警方則警告，與先前的炸彈相比，第5枚炸彈結構更為精密。

路透社報導，聖安東尼奧消防局在推特表示，當地時間午夜過後不久，這個包裹就在聖安東尼奧郊外謝茨（Schertz）一處配送中心引爆。當地位在奧斯汀南方約105公里。

消防官員表示，聯邦調查局（FBI）與美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）探員已到場調查。

他們並未公布包裹寄送地址。聯邦調查局發言人蜜雪兒．李（Michelle Lee）向「奧斯汀美國政治家日報」（Austin American Statesman）表示，這起案件可能跟尚未結束的其他調查有關。

他說：「在有機會仔細檢查證據本身前，我們還無法確定。」

身分未公布的受傷員工已被送醫，官員表示傷勢無生命危險。消防官員指出，當時約有75人在配送中心內工作。

炸彈爆炸蜜雪兒

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