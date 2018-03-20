馬里蘭校園槍擊案 含槍手共3人受傷命危

2018-03-20 23:19 中央社 華盛頓20日綜合外電報導



執法官員表示，美國馬里蘭州今天上午傳出校園槍擊事件，1名學生槍擊1男1女兩名學生後，遭校園維安人員制伏受傷，終結這起攻擊事件，受傷3人全都送醫且命危。

聖瑪麗斯郡（St. Mary's County）警長卡麥隆（Timothy Cameron）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），槍手在大米爾斯中學（Great Mills High School）開槍射傷1男1女學生後，遭一名校園維安人員制伏受傷，受傷3人全都送醫且命危。

媒體稍早前報導稱有數人中槍，部分傷者命危；校方先前證實，校園遭封鎖，且場面獲「控制」。

「巴爾的摩太陽報」（Baltimore Sun）引述郡官員報導說，共3人中槍。事發地點為美國首都華盛頓東南方的大米爾斯中學，距華府約90分鐘車程。

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述聖瑪麗斯郡警察局消息報導，有數人中槍；國家廣播公司（NBC）也引述警方報導稱，部分傷者情況危急。

聖瑪麗斯郡公立學區（St. Mary's County Public Schools）在網站上表示，這間學校遭封鎖，但現場狀況已獲「控制」。

在場學生佛利斯（Jonathan Freese）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「整件事發生的很快，就在開始上學後沒多久。」上學時間為當地上午8時（台灣時間晚間8時）。

佛利斯說：「警察很快就抵達，並做出反應。他們來了很多人員。警方現在逐一搜索教室，我們很快就會被護送出學校。」

馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）表示，他密切關注情勢發展，並在聲明中說：「我們為學生、教職員及緊急應變人員祈禱。」