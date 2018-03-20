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川普再批通俄案獵巫 質疑穆勒團隊有13民主黨人

2018-03-20 15:13世界日報 記者胡玉立／綜合報導

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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美國總統川普繼續大發推文抨擊通俄門調查案。儘管白宮律師柯布（Ty Cobb）18日晚上才公開發表聲明「總統沒有考慮或討論解雇穆勒」試圖為川普緩頰，平息外界有關川普打算開除特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的揣測。但川普19日卻以推文直稱：「這根本是一場有巨大利益衝突的獵巫行動！」

多位國會高層共和黨人已緊張地提出警告說，如果川普開除穆勒，將出現負面效應。穆勒正調查川普競選期間與俄羅斯的關聯以及俄羅斯對2016年總統大選的干預。

共和黨參議員葛理漢（Linsey Graham）直言：「如果川普開除穆勒，可能是他任期結束的開始。」同為共和黨的眾院監督和政府改革委員會主席高迪（Trey Gowdy）則表示，如果川普這麼做，將分散人們對他總統議程的注意力，「若問心無愧，就該希望調查充分徹底完成。」

川普周末發出一連串推文，首度直接點名穆勒。他質疑為何要調查，並認為穆勒部分調查人員有政治偏見。川普一直都對這項冗長激烈的調查感到沮喪，堅稱自己的競選活動未與俄羅斯勾結。

川普17日推文指出：「穆勒調查從頭就不應開始，因為既沒有共謀，也沒有犯罪。」18日他又上推特質疑：「為什麼穆勒團隊有13位強硬的民主黨人，一些大力支持喜萊莉的人，卻沒有共和黨人？」

穆勒的一些調查人員的確支持過民主黨候選人，但司法部政策和聯邦服務法都禁止在聘雇人員時存在黨派歧視。穆勒是共和黨人。

川普不能直接開除穆勒。任何解雇行動，都必須由川普任命的司法部副部長羅森斯坦 （Rod Rosenstein）來執行，而他公開表示支持穆勒。

川普共和黨俄羅斯通俄門

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