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川普女婿庫許納創投公司 傳規避法規牟暴利

2018-03-20 15:11世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國總統川普女婿庫許納。歐新社
美國總統川普女婿庫許納。歐新社
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美國總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)合資成立的房地產創投網路平台「核心公司」(Cadre)，遭爆料刻意規避紐約市房地產法律規範，隱瞞大樓實際上為出租公寓的事實，得以在買賣之間用高價賣出，一轉手便賺取暴利。

彭博社報導，透過「核心公司」操作，庫許納家族事業「庫許納企業」(Kushner Cos)擁有，座落於紐約皇后區的三棟出租公寓大樓，2017年4月間以5900萬美元價格脫手賣出。如果對照「庫許納企業」2015年1月買下這3棟租公寓大樓的成本，轉手之間獲利高達80%。

身為「核心公司」營運夥伴的「庫許納企業」，2015年向紐約市政府申請房舍裝修許可時，在建築物登記資料當中並未如實申報這三棟大樓是有房客居住的出租公寓大樓。然而，根據報稅紀錄，這三棟公寓大樓總計卻住了100名房客。

紐約市政府對於房舍是否住有房客，訂有不同的建築法規，有不同的監督規定，也影響房地產價格。報導指出，住有房客的出租式大樓，在房地產投資者眼中看來，其實較不值錢。

報導指出，川普上台時，房地產投資家族出身的庫許納，跟隨岳父進入白宮，擔任白宮資深顧問，當時庫許納便賣出了手邊原本的多筆事業資產。不過，庫許納與妻子伊凡卡的公職人員財務申報，庫許納並沒有將「核心公司」持股脫手。

紐約市議員已要求市府查明此事。「核心公司」發言人聲明指出：「報導所提出申報紀錄問題，在此之前我們並不知曉，已採取適當補正措施，希望盡快解決疑慮。」

庫許納房地產紐約

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