臉書5000萬個資疑遭擅用 被爆早知情

2018-03-20 09:06 世界日報 記者顏伶如/綜合報導



「劍橋分析」涉嫌擅自利用5000萬名臉書用戶個人資料，透過分析之後以行銷手段投放政治宣傳，企圖影響選民，進而達到左右輿論風向、操控選舉的目的。報導曝光之後，臉書已於16日關閉「劍橋分析」帳號。路透 分享 facebook

涉嫌使用5000萬名臉書用戶個資，企圖影響英國「脫歐」公投與2016年美國總統大選的英國政治顧問數據公司（Cambridge Analytica），現又傳出早在美國總統大選之前，就已經與前任川普競選總幹事李萬度斯基（Corey Lewandowski）有過接觸。

「劍橋分析」前任員工懷利（Christopher Wylie）19日以揭發弊案的「吹哨者」（whistleblower）身份自居，接受國家廣播公司（NBC）晨間新聞「今日」（Today）專訪時說，川普還沒有宣布參選總統之前，後來出任川普競選陣營總幹事的李萬度斯基，就在2015年與「劍橋分析」有過接觸。

根據日前媒體報導，「劍橋分析」涉嫌擅自利用5000萬名臉書用戶個人資料，透過分析之後以行銷手段投放政治宣傳，企圖影響選民，進而達到左右輿論風向、操控選舉的目的。報導曝光之後，臉書已於16日關閉「劍橋分析」帳號。

染了一頭粉紅短髮的28歲懷利表示，早在川普正式宣布角逐2016年總統大選之前，川普人馬就已經與「劍橋分析」展開接觸，包括透過李萬度斯基與「劍橋分析」開會。不過，懷利指出，在「劍橋分析」與川普陣營正式合作之前，他便已經離職了。

在「今日」節目訪問中，懷利表示，說出事實真相並非有政治動機。他說：「我想，真正重要的是，必須讓社會大眾知道，這些公司濫用了5000萬名臉書用戶的個資。」

他表示：「我們需要退後一步，不要用政治眼光看待問題，因為這與美國人民的安全有官，也與美國民主進程的誠信有關。」

懷利18日接受媒體訪問時也說，由於他挺身而出揭穿內幕，個人帳號如今已被臉書封鎖。他說，臉書私下獲悉內情已經有兩年之久。