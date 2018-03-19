「有巨大利益衝突的獵巫行動」 川普續轟穆勒通俄調查

2018-03-19 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普（Donald Trump）19日持續推文攻擊特別檢察官穆勒（Robert Mueller），稱持續調查俄羅斯干預2016年大選的舉動是「獵巫行動」。他一早便推文說：「一場有巨大利益衝突的獵巫行動。」

川普在周末期間砲轟穆勒的調查團隊、聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱博和前局長柯米，引起外界猜測川普恐試圖開除穆勒，但白宮對於外界此項臆測已在18日晚間公開否認。