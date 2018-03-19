臉書個資被利用 民主黨議員要查克伯格說明

2018-03-19 16:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合18日電



川普競選團隊僱用劍橋分析公司(Cambridge Analytica)擅自搜羅5000多萬臉書用戶的個資，以便分析他們的社群媒體活動，是臉書一年內出現的第三次大規模資料外洩，專家認為，臉書使用的第三方軟體和應用程式存在安全隱憂，不斷被人利用來干預選舉，甚至是破壞民主規範。

目前臉書已把劍橋分析和劍橋分析母公司「戰略溝通實驗室」(Strategic Communication Laboratories)的帳號關閉。多名民主黨籍國會議員表示將要求臉書執行長查克伯格對個資外洩做出說明，數千萬用戶的姓名和個人愛好等是如何被劍橋公司獲取的。

民主黨明尼蘇達州國會參議員艾米·克勞布查(Amy Klobuchar)認為，查克伯格應到參院司法委員會作證說明內情；國會眾議員謝安達(Adam Schiff)表示，不僅是查克伯格，臉書的其他主管也應到國會作證。

在劍橋公司利用臉書資料之前，俄羅斯駭客就在臉書打廣告和舉辦宣傳活動，以試圖影響選民，還有假新聞的傳播者在臉書散布謠傳，製造兩黨對立。但受到批評後，臉書只是淡化處理，對劍橋公司搜羅的大量個資，臉書仍強調癥結是資料轉給第三方，而不是在臉書搜羅的第一手資料。

但問題的癥結其實是臉書的保護隱私和開拓廣告兩個側重點相互矛盾，既要保護用戶隱私，也要保證他們的資料得到最大限度的利用，以便開拓廣告業務，精準地對某個群體打廣告。

臉書宣稱他們的經營模式是連接全球，華盛頓州立大學的學者考費德認為，臉書實際上是搜羅用戶的社會心理資料，然後賣給廣告商。

臉書16日宣布禁止幫助川普競選團隊獲勝的劍橋分析公司，指許多臉書用戶下載了可對個性進行測試的應用程式，而劍橋公司不當地獲取其中27萬個用戶的資料。臉書兩年多前就知道劍橋的這一行為，但一直沒有公布。

哥倫比亞大學研究人員奧布萊特認為，臉書迫切地需要透明，他們要求用戶說明自己的嗜好和習慣，喜歡和不喜歡哪類廣告。

臉書在保護個人隱私上存在漏洞，尤其是在第三方的軟體上，似乎無法保護用戶的隱私，導致用戶沒有選擇，而是盲目地相信臉書。