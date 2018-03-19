FBI前官員：司法高官暗助柯林頓脫罪 擬架空川普

2018-03-19 16:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合18日電



前民主黨總統候選人希拉蕊·柯林頓。 美聯社 分享 facebook

聯邦調查局(FBI)前助理局長卡爾史卓姆(James Kallstrom)18日說，FBI和司法部系統內有許多高官在暗助前民主黨總統候選人希拉蕊·柯林頓，不希望她受到指控，對待川普總統則是想把他架空。

在FBI服務27年的卡爾史卓姆對福斯新聞表示，司法部長塞辛斯宣布開除FBI前副局長麥凱博，使FBI許多人鬆了口氣和感到高興，他們可進行真正調查了，而不是假調查和不讓他們說實話，就如同前FBI局長柯米領導的調查。

柯米任局長期間，麥凱博負責對柯林頓擔任國務卿期間使用個人電郵辦公的調查。福斯新聞主持人瑪麗亞·巴提羅莫說，調查柯林頓和對俄羅斯與川普競選團隊關係的調查曝光後，FBI和司法部高層有10人被開除或調職，顯然不是偶然的，她問卡爾史卓姆：「你認為是有人指使他們下結論，還是他們自己的調查結論，FBI和司法部高層是不是想要改變選舉結果，他們想保護柯林頓？」

卡爾史卓姆答稱：「過去一年半，有充分的證據顯示，FBI和司法部高層早有預謀，他們不想讓柯林頓受到指控。高層還有一個預謀，就是把川普架空。」

川普過去一周發出一系列有關麥凱博、柯米和特別檢察官穆勒的推特，說眾院情報委員會已做出結論，俄羅斯與川普團隊沒有勾結，許多事實也證明沒有，但FBI、司法部和國務院卻出現大量洩密、撒謊和貪腐現象。

川普的推特說，政府高官與假新聞是一夥，麥凱博被逮個正著和開除，前維吉尼亞州長麥考利夫的妻子是如何獲得數十萬元的？對麥考利夫調查了嗎？有多少謊言和洩密？柯米全都知道。