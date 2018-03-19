親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
俄羅斯總統大選
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

FBI前官員：司法高官暗助柯林頓脫罪 擬架空川普

2018-03-19 16:07世界日報 編譯孫梁╱綜合18日電

前民主黨總統候選人希拉蕊·柯林頓。 美聯社
前民主黨總統候選人希拉蕊·柯林頓。 美聯社
分享

聯邦調查局(FBI)前助理局長卡爾史卓姆(James Kallstrom)18日說，FBI和司法部系統內有許多高官在暗助前民主黨總統候選人希拉蕊·柯林頓，不希望她受到指控，對待川普總統則是想把他架空。

在FBI服務27年的卡爾史卓姆對福斯新聞表示，司法部長塞辛斯宣布開除FBI前副局長麥凱博，使FBI許多人鬆了口氣和感到高興，他們可進行真正調查了，而不是假調查和不讓他們說實話，就如同前FBI局長柯米領導的調查。

柯米任局長期間，麥凱博負責對柯林頓擔任國務卿期間使用個人電郵辦公的調查。福斯新聞主持人瑪麗亞·巴提羅莫說，調查柯林頓和對俄羅斯與川普競選團隊關係的調查曝光後，FBI和司法部高層有10人被開除或調職，顯然不是偶然的，她問卡爾史卓姆：「你認為是有人指使他們下結論，還是他們自己的調查結論，FBI和司法部高層是不是想要改變選舉結果，他們想保護柯林頓？」

卡爾史卓姆答稱：「過去一年半，有充分的證據顯示，FBI和司法部高層早有預謀，他們不想讓柯林頓受到指控。高層還有一個預謀，就是把川普架空。」

川普過去一周發出一系列有關麥凱博、柯米和特別檢察官穆勒的推特，說眾院情報委員會已做出結論，俄羅斯與川普團隊沒有勾結，許多事實也證明沒有，但FBI、司法部和國務院卻出現大量洩密、撒謊和貪腐現象。

川普的推特說，政府高官與假新聞是一夥，麥凱博被逮個正著和開除，前維吉尼亞州長麥考利夫的妻子是如何獲得數十萬元的？對麥考利夫調查了嗎？有多少謊言和洩密？柯米全都知道。

FBI川普柯林頓
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

庫許納的公司生財有道？申報不實文件 趕走老租客

2018-03-19 13:22

臉書個資被利用 民主黨議員要查克伯格說明

2018-03-19 16:08

川普批特檢「13個民主黨鐵桿」 被駁：穆勒是共和黨

2018-03-19 16:00

想開除穆勒？ 兩黨議員警告川普：你可能因此下台

2018-03-19 15:41

影／太陽劇團表演意外 空中飛人摔落重傷不治

2018-03-19 12:44

德州奧斯汀發生近日第四起爆炸案 兩人受傷送醫

2018-03-19 12:01

「該一展身手了」成遺言 太陽劇團空中飛人表演新招摔死

2018-03-19 08:42

川普轟通俄調查 同黨議員警告勿跨越紅線

2018-03-19 07:01

曾牽線俄川普大樓 通俄案關鍵人自曝是CIA臥底

2018-03-19 06:40

筆記交特檢 麥凱博遭開除 通俄門爆「肉搏戰」

2018-03-18 17:12

美國新鮮干貝大豐收 零售價恐崩盤

2018-03-18 17:08

川普律師促結束通俄案調查 舒默反批：將招嚴重後果

2018-03-18 16:58

炒了麥凱博 川普可能面對怒火熊熊復仇者

2018-03-18 16:58

川普競選所雇公司 竟擅用5000多萬臉書用戶資料

2018-03-18 16:57

任命第二特檢？塞辛斯考慮中…若成真將重挫穆勒調查

2018-03-18 16:25

川普推文稱無「通俄門」 美聯社駁斥 稱嚴重誤導

2018-03-18 16:22

坍塌前幾小時 陸橋工程師開會：裂縫沒問題

2018-03-18 15:40

男子洛杉磯購物中心槍殺前妻 民眾四散奔逃

2018-03-18 15:39

美國民眾擔心AI造成失業 過半認為威脅比移民更大

2018-03-13 09:05
看更多

熱門文章

「該一展身手了」成遺言 太陽劇團空中飛人表演新招摔死

2018-03-19 08:42

「現代隱士」不看新聞不用社群網站 重拾健康

2018-03-18 18:51

最重要盟友受難 美國為何袖手旁觀？

2018-03-18 22:49

蘋果螢幕組裝廠曝光 跟台灣有什麼關係？

2018-03-19 12:15

今天開盤前 本周不可不知的五件國際事

2018-03-19 06:46

雙面諜中毒案大突破！神經毒劑恐藉汽車通風系統散播

2018-03-19 11:08

普亭得票率近77% 投票舞弊違規亂象為勝選蒙上陰影

2018-03-19 10:06

土耳其大戰庫德族 美有苦難言

2018-03-19 00:14

普亭3招掌權術 俄人愛他18年

2018-03-19 00:14

執政這麼久還受俄人愛戴 普亭掌權術有一套

2018-03-18 22:29

獎金3000萬！英女教師為移民學35種語言 奪全球教師獎

2018-03-19 12:22

川普轟通俄調查 同黨議員警告勿跨越紅線

2018-03-19 07:01

土耳其攻下阿夫林 重兵入駐

2018-03-19 00:14

川普對陸商品課稅 本周是關鍵

2018-03-19 00:00

俄羅斯中選會初步計票 普亭得75%

2018-03-19 05:12

庫許納的公司生財有道？申報不實文件 趕走老租客

2018-03-19 13:22

彭博：蘋果傳自行開發螢幕 以替代三星螢幕

2018-03-19 09:26

愛迪達海洋垃圾鞋 賣百萬雙

2018-03-19 00:01

普亭4.0時代來臨！ 上任首要任務恐是如何安全退場

2018-03-19 10:09

易綱升任人行行長 人民幣全球化、市場化成重點

2018-03-18 21:01

曾牽線俄川普大樓 通俄案關鍵人自曝是CIA臥底

2018-03-19 06:40

網友愛問「哪裡買？」 讓Google想到新方式賺錢

2018-03-19 14:21

土耳其宣稱 庫德族重鎮阿夫林市中心已完全納入掌控

2018-03-18 19:35

普亭下一步？分析家：與西方國家衝突升高

2018-03-19 11:20

影／太陽劇團表演意外 空中飛人摔落重傷不治

2018-03-19 12:44

極右派薩爾維尼…歐盟的惡夢

2018-03-19 00:01

俄商頸部受創亡 隨扈：他早想逃

2018-03-18 20:05

俄諜毒殺案 俄外交官：毒劑可能出自英國

2018-03-19 00:58

前加泰主席：後悔沒早一步宣布獨立

2018-03-19 10:22

企圖超越三星等對手 蘋果傳祕密研發螢幕

2018-03-19 12:42

台股ADR上周五除中華電外全跌

2018-03-19 06:57

新加坡地鐵追撞 索賠須簽保密協定惹議

2018-03-18 21:32

WSJ：大陸新任央行行長將由副行長易綱升任

2018-03-18 20:32

柯恩舉反對大旗…留漂亮背影

2018-03-19 00:01

31歲迪馬尤 寫義大利政壇奇蹟

2018-03-19 00:01

美國新鮮干貝大豐收 零售價恐崩盤

2018-03-18 17:08

馬尼拉亭閣飯店火災 7台人驚險逃生

2018-03-19 01:12

普亭再掌權6年 俄2024年將成何種光景

2018-03-19 10:09

美鋼稅政策 納瓦羅的主意

2018-03-19 00:01

炒了麥凱博 川普可能面對怒火熊熊復仇者

2018-03-18 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top