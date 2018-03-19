影／太陽劇團表演意外 空中飛人摔落重傷不治

2018-03-19 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



著名的太陽劇團17日晚間在美國佛羅里達州坦帕灣演出劇目「VOLTA」時發生意外，正表演全新特技的空中飛人直接從半空中摔落地面舞台。

太陽劇團執行長拉馬爾（Daniel Lamarre）在電話專訪表示，發生意外的劇團成員是38歲的阿勞德（Yann Arnaud），入團已有15年，是最有經驗的表演者之一。根據佛州當地媒體報導與目擊者拍攝的影片，阿勞德準備盪回舞台中央前，似乎沒有抓牢手上的懸帶，重重摔落在舞台上。現場可以聽到觀眾的尖叫聲，正在看表演的小孩子也都嚇壞。儘管工作人員立刻衝上舞台試圖救助阿勞德，但是他緊急送醫後仍然傷重不治。

拉馬爾指出，這是太陽劇團創團34年以來的第3起出人命的重大事故。考慮到阿勞德的表演經驗，空中飛人以懸帶在空中演出又被認為是相對安全的劇目，整起事故讓人非常震驚。拉馬爾表示，阿勞德廣受團內的喜愛，發生意外讓整個劇團痛心，他目前無法分享事故經過等相關資訊，太陽劇團與當局將全面合作以釐清原因。