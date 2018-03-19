開鍘揣測四起 白宮律師：川普不會炒穆勒

2018-03-19 09:50 中央社 華盛頓18日綜合外電報導



白宮律師柯布（Ty Cobb）今天表示，總統川普並沒有在考慮，也沒有在討論開除特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。

柯布發布聲明之前，川普當天稍早曾發言批評穆勒在俄羅斯疑似干預2016年總統大選的調查工作。

柯布說：「為了回應媒體臆測，也為了回應對政府提出的相關問題，白宮再次證實，總統沒有考慮或討論開除特別檢察官穆勒。」