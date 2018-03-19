川普轟通俄調查 同黨議員警告勿跨越紅線

2018-03-19 07:01 中央社 華盛頓18日綜合外電報導



美國總統川普。聯合報系資料照 分享 facebook 美國總統川普今天加大力道攻擊「通俄門」調查，認為對他有偏見，不過火力沒有針對特別檢察官穆勒。國會議員則警告，若穆勒遭到開除，將會跨越「巨大的紅線」。

法新社報導，川普一大早又是一陣推文，堅稱穆勒（Robert Mueller）調查團隊充斥對他有偏見的「冷酷無情」民主黨人。

川普寫道：「有任何一個人認為這樣公平嗎？根本就沒有勾結！」他昨晚推文說：「穆勒調查這種事根本就不該開始。」

分享 facebook

分享 facebook

川普對穆勒調查的對抗日增，這是他發出的最新一把火。穆勒不僅鎖定2016年總統大選時，川普陣營是否跟俄羅斯勾結，也在調查川普就任後是否尋求妨礙司法。

另外，川普也瞄準已遭革職的前聯邦調查局（FBI）副局長麥凱比（Andrew McCabe）。

麥凱比的律師布隆威契（Michael Bromwich）對此毫不留情推文回應說：「我們不會對總統幼稚、誹謗、令人作嘔而且虛假的推文一一回應。這些推文倒是證實了，他已破壞導致麥凱比去職的整個過程，並且使其不合法。」 分享 facebook

就連共和黨重量級國會議員今天都對川普提出警告，強調任何開除穆勒的企圖都將造成嚴重後果。

共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）告訴有線電視新聞網（CNN）：「他（指穆勒）有一分證據辦一分案。我認為，讓他不受干擾做好自己的工作，這很重要。有此同感的共和黨人還有很多。」