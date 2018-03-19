親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
俄羅斯總統大選
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

俄羅斯中選會初步計票 普亭得票率75%繼執政6年

曾牽線俄川普大樓 通俄案關鍵人自曝是CIA臥底

2018-03-19 06:40世界日報 記者顏伶如／綜合報導

曼哈頓的川普大廈。（美聯社）
曼哈頓的川普大廈。（美聯社）
分享

一個以川普高級顧問沙特為名的推特帳戶，貼出他與川普的合照。（圖／取自推特）
一個以川普高級顧問沙特為名的推特帳戶，貼出他與川普的合照。（圖／取自推特）
分享

自稱曾擔任紐約房地產大亨川普「資深顧問」的俄裔美籍企業家沙特（Felix Sater），由於曾在後來破局的莫斯科川普大樓開發案中牽線，成為「通俄案」調查關鍵人物。52歲的他在美國廣播公司（ABC）16日播出的錄影訪問中說，20年來他真實工作是美國國防情報局（DIA）、中央情報局（CIA）及聯邦調查局（FBI）的臥底間諜，但以「腐敗奸商」身分做掩護。

對於曲折離奇的個人經歷，沙特接受「早安美國」（Good Morning America）專訪說：「就算是編劇想寫要撰寫電影劇本，我也不相信可以寫出此般情節。」

媒體報導，尚未從政前的川普曾希望在莫斯科興建川普大樓，沙特也從中穿針引線，聲稱有辦法可以說服俄羅斯總統普亭人馬出手相助，還說如果川普有意角逐美國總統，他也可以讓俄方力挺。

「華盛頓郵報」及「紐約時報」報導，沙特2015年在給長年摯友、同時也是川普律師的柯恩（Michael Cohen）一封信中曾寫道：「我知道怎麼玩，我們可以一起促成此事。」信上還說：「老兄，咱們兄弟是可以當上美國總統的，我們可以運作成功。」

莫斯科川普大樓開發案終究未能成案，但特別檢察官穆勒（Robert Mueller）率領的「通俄案」調查團隊，如今仍然積極釐清事件來龍去脈。

是否已經接受穆勒團隊偵訊？沙特在訪問中則不願評論。不過，如果沙特所言屬實，他擔任臥底間諜期間，穆勒正是聯邦調查局局長。

沙特接受「早安美國」訪問時說，事實真相遠遠超過外界已知範圍。他表示，過去20年，他的真正工作是美國臥底間諜，曾經因此協助美國政府破獲黑手黨家族、逮到網路犯罪分子，還參加追緝頭號恐怖分子的任務，其中包括賓拉丹（Osama bin Laden）。

他說，由於自己情報工作表現傑出，美國最高執法機關都曾給予讚賞。他也表示，由於曾經提供給美方非常有價值的機密情報，所以當後來他捲入巨額投資騙案時，法官才會讓他以區區2萬5000元的罰款脫罪。

沙特在訪問中說，他曾把前任總統小布希、前任國務卿鮑爾（Colin Powell）遭人鎖定暗殺的情資提供給美方，取得北韓大幅擴張核武計畫的照片之後也轉交美方，同時把對美國金融系統發動網路攻擊的俄羅斯駭客騙出來，好讓美國將這些人逮捕。

打擊恐怖組織方面，沙特表示，曾參與過獵捕賓拉丹的行動，而且也曾成功策反了神學士領袖歐瑪（Mullah Omar）的一名貼身助理，從這名助理手中取得有關凱達組織藏匿據點的重要情報。

前聯邦助理檢察官羅麗塔‧林奇（Loretta Lynch）在她的參院任命聽證會上曾說，沙特提供給美國政府具有高度價值以及非常機密的情資，「對國家安全具有重大影響。」

談到與川普的關係，沙特說，他所開設的「貝洛克集團」（Bayrock Group）曾向川普大樓租用辦公室，他與川普是在2000年認識的，後來他便開始向川普介紹許多開發提案。

談到在莫斯科川普大樓開發案中究竟扮演何種角色，他在訪問中說，純粹只是幫忙促成一起房地產交易而已。

被問到與川普陣營重要人物之間的關係，沙特則說，幾位到目前為止已經中箭落馬的川普核心幕僚，他通通都是「零接觸」。他說，如果穆勒查出任何犯罪事實，就應該把那些人關進牢裡。

俄裔美籍企業家沙特（Felix Sater），受訪說自己表面是腐敗奸商，實際是C...
俄裔美籍企業家沙特（Felix Sater），受訪說自己表面是腐敗奸商，實際是CIA及FBI臥底間諜，多次破獲重大情報協助政府。 圖／取自推特
分享

川普在進入白宮之前，興建中的印度孟買的川普大廈。（美聯社）
川普在進入白宮之前，興建中的印度孟買的川普大廈。（美聯社）
分享

川普莫斯科間諜紐約時報俄羅斯
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

川普轟通俄調查 同黨議員警告勿跨越紅線

2018-03-19 07:01

聯邦政府砍經費 華埠小商家將難以生存

2018-03-18 17:25

新移民維權 先搞懂西方文化

2018-03-18 17:25

華裔菁英聚首 探討中西教育和中美商機趨勢

2018-03-18 17:25

華裔政治先驅李美步肖像 曼哈頓街頭展出

2018-03-18 17:24

王鼎鈞：移民文學太沉重 盼彰顯華人之光

2018-03-18 17:23

盧又華：跨文化療法 提升華人身心靈

2018-03-18 17:16

影／全美最瘋狂！芝加哥染綠河水 慶聖派翠克節

2018-03-18 17:15

筆記交特檢 麥凱博遭開除 通俄門爆「肉搏戰」

2018-03-18 17:12

美國新鮮干貝大豐收 零售價恐崩盤

2018-03-18 17:08

川普律師促結束通俄案調查 舒默反批：將招嚴重後果

2018-03-18 16:58

炒了麥凱博 川普可能面對怒火熊熊復仇者

2018-03-18 16:58

川普競選所雇公司 竟擅用5000多萬臉書用戶資料

2018-03-18 16:57

任命第二特檢？塞辛斯考慮中…若成真將重挫穆勒調查

2018-03-18 16:25

川普推文稱無「通俄門」 美聯社駁斥 稱嚴重誤導

2018-03-18 16:22

坍塌前幾小時 陸橋工程師開會：裂縫沒問題

2018-03-18 15:40

男子洛杉磯購物中心槍殺前妻 民眾四散奔逃

2018-03-18 15:39

川普競選分析公司 擅用5千萬臉書個資

2018-03-18 13:25

通俄門調查／麥凱博交出「與川普互動」筆記 川普律師喊停止通俄調查

2018-03-18 13:25

退休金有望了！議員願聘退休前被炒的FBI前副局長

2018-03-18 12:05

被炒FBI副局長 保有與川普互動詳細記錄

2018-03-18 04:48

美國民眾擔心AI造成失業 過半認為威脅比移民更大

2018-03-13 09:05
看更多

熱門文章

俄核潛艦駛到美東岸海軍基地「家門口」 美渾然不知！

2018-03-18 13:16

退休金有望了！議員願聘退休前被炒的FBI前副局長

2018-03-18 12:05

最重要盟友受難 美國為何袖手旁觀？

2018-03-18 22:49

「現代隱士」不看新聞不用社群網站 重拾健康

2018-03-18 18:51

新書爆料英王儲查理王子太任性！ 出門旅行要搬整個臥室

2018-03-18 15:03

男生小心！薰衣草和茶樹精油可能害你長乳房

2018-03-18 14:14

金正恩賀習近平 北韓與中國關係陡降以來的罕見發訊

2018-03-18 12:37

膽大包天！詐騙集團假冒摩納哥親王詐財 錢匯亞洲帳戶

2018-03-18 08:18

普亭選舉穩贏 為何還要送iPhone、提供免費癌症篩檢？

2018-03-18 10:08

執政這麼久還受俄人愛戴 普亭掌權術有一套

2018-03-18 22:29

普亭篤定連任…細數全球「皇帝」

2018-03-18 20:05

影／賈伯斯1973年求職信 台幣510萬元賣出

2018-03-18 15:51

NASA要請你為雲拍照 原來是為這樁

2018-03-18 13:58

普亭不只能贏俄大選 他還能贏哪些國家的選舉？

2018-03-18 12:22

土耳其宣稱 庫德族重鎮阿夫林市中心已完全納入掌控

2018-03-18 19:35

俄商頸部受創亡 隨扈：他早想逃

2018-03-18 20:05

聯邦政府砍經費 華埠小商家將難以生存

2018-03-18 17:25

土耳其大戰庫德族 美有苦難言

2018-03-19 00:14

俄諜毒殺案 俄外交官：毒劑可能出自英國

2018-03-19 00:58

WSJ：大陸新任央行行長將由副行長易綱升任

2018-03-18 20:32

145年前沉船 密西根湖尋獲

2018-03-18 15:45

土耳其攻下阿夫林 重兵入駐

2018-03-19 00:14

美國新鮮干貝大豐收 零售價恐崩盤

2018-03-18 17:08

影／俄國總統大選投票 普亭篤定第四度連任

2018-03-18 16:12

普亭3招掌權術 俄人愛他18年

2018-03-19 00:14

專家說：猛虎普亭 目標不只俄大選

2018-03-18 13:25

易綱升任人行行長 人民幣全球化、市場化成重點

2018-03-18 21:01

炒了麥凱博 川普可能面對怒火熊熊復仇者

2018-03-18 16:58

糖生產過剩 價格暴跌

2018-03-18 13:52

新移民維權 先搞懂西方文化

2018-03-18 17:25

川金何處會？北韓外長結束瑞典行 外務省官員又赴芬蘭

2018-03-18 14:23

俄今大選 普亭打對抗西方牌？有衝突反而人氣更高

2018-03-18 10:35

筆記交特檢 麥凱博遭開除 通俄門爆「肉搏戰」

2018-03-18 17:12

森友學園案 日本65%民眾贊成首相夫人接受詢問

2018-03-18 17:21

馬尼拉亭閣飯店火災 7台人驚險逃生

2018-03-19 01:12

掉把傘能殺人 英與俄相關死亡案件件離奇

2018-03-18 17:09

聯準會下週料升息 川普掀貿易戰添變數

2018-03-18 18:57

微軟執行長納德拉：企業花太多時間在做這件事

2018-03-18 23:17

任命第二特檢？塞辛斯考慮中…若成真將重挫穆勒調查

2018-03-18 16:25

影／全美最瘋狂！芝加哥染綠河水 慶聖派翠克節

2018-03-18 17:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top