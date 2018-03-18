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川普競選所雇公司 竟擅用5000多萬臉書用戶資料

2018-03-18 16:57世界日報 編譯黃秀媛／綜合17日電

川普競選時的資料分析公司擅用臉書用戶資料。 美聯社
川普競選時的資料分析公司擅用臉書用戶資料。 美聯社
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川普總統競選組織雇用的一家資料分析公司，在2016年競選期間未經當事人同意，擅自搜羅5000多萬名臉書用戶的個人檔案資料，利用他們的私人社群媒體活動做分析，釀成臉書歷來最大的資料外洩事件之一。

據悉，特別檢察官穆勒已介入調查，要求劍橋分析交出曾參與競選工作的任何員工的電郵。

紐約時報」17日率先報導說，劍橋分析公司(Cambridge Analytica)當時獲得共和黨金主莫瑟(Robert Mercer)1500萬元投資，並藉著保證提供能辨認美國選民個性和影響他們行為的工具，爭取到他的政治顧問巴農支持。

問題是它沒有必要的資料，因此它收集臉書用戶的個人資料，用以發展協助川普競選的技術，並造成臉書歷來最大的資料外洩事件之一。

臉書已吊銷劍橋分析帳戶，並禁止它所屬的策略溝通實驗室(SCL)、製作有關軟體的劍橋大學心理學教授柯根、利用這種軟體獲得用戶資料的前劍橋分析員工韋利使用臉書平台。

這個事件使劍橋分析和企圖改造政治的富裕保守派投資者，受到調查人員和國會議員檢視。向「紐約時報」爆料的韋利說：「他們想在美國進行文化戰爭，而劍橋分析是他們的軍火庫。」

臉書說，劍橋分析多年前用一種號稱是心理研究工具的臉書軟體獲得用戶資料，雖然該公司並未獲准使用這些資料，而劍橋分析2015年宣稱它已銷毀它獲得的資料，可是臉書幾天前接到報告，顯示劍橋並未刪除所有資料。

劍橋分析否認有任何不當作為，表示SCL雇用柯根在美國做大型研究，並在獲知柯根違反臉書政策取得資料後，刪除從柯根的公司獲得的所有資料，而且為了避嫌，它為2016年競選從事的工作都沒有使用柯根的資料。

川普的競選組織17日也否認利用該公司的資料，宣稱它用的是共和黨全國委員會的選民資料。

臉書批評劍橋分析保留不當取得的資料，並宣稱必要時臉書將採取法律行動，促使有關各方為任何違法作為負起責任。

劍橋紐約時報川普
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