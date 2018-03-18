炒了麥凱博 川普可能面對怒火熊熊復仇者

2018-03-18 16:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合17日電



「華盛頓郵報」報導，麥凱博被開除與川普去年開除聯調局長柯米有點不同，柯米丟官是因為川普對他主持通俄門調查的方式感到害怕，對付麥凱博則是為了報復，頗有「追殺」的味道，似乎有意警告可能惹火他的其他司法人員。

但是，麥凱博可能成為穆勒調查的關鍵證人。他曾接受穆勒團隊問話，現在更可能暢所欲言。他也可能對遭到革職提出告訴。

前歐巴馬政府司法部發言人米勒說，川普有很多未必達到犯罪程度的不當舉措，而麥凱博現在可能覺得不吐不快，以證明他是因政治理由而被開除。

前聯邦檢察官柯特說，麥凱博仍受保密法規約束，不能公開他可能知道的一些事情，不過從來沒有聯調局職業探員受到行政部門如此粗暴對待。

麥凱博毫不隱瞞他的憤怒不滿，強力駁斥司法部據以開除他的聯調局督察長調查報告，宣稱他在祕密作證時表明他將證明柯米的一些重要說法，促使督察長加速擬定不利他的報告。

現在的問題是，麥凱博究竟知道些什麼，以及他會強硬回應到何種程度。

督察長的報告尚未公布，而其內容可能損害麥凱博的信譽，證明他被開除其來有自，麥凱博也可能因此有所顧忌。

但是，如果事實不然，川普和司法部長塞辛斯將面對一個復仇心切的死敵。

開除麥凱博也對穆勒的調查火上加油。批評者宣稱川普可能陰謀促使穆勒遭到開除，並可能引發憲法危機。

不過，喬治‧華盛頓大學法學教授特利為司法部督察長的調查人員辯護說，他們不是政治任命官員，而他們顯然斷定麥凱博誤導了他們。