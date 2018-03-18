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川普律師促結束通俄案調查 舒默反批：將招嚴重後果

2018-03-18 16:58世界日報 編譯陳韻涵／綜合17日電

聯邦調查局(FBI)副局長麥凱博(Andrew McCabe)15日在退休前26小時被開除後，川普總統的律師陶德(John Dowd)17日發表聲明，稱通俄調查「存在致命瑕疵且嚴重受政治干擾」，要求司法部立即結束調查。

陶德透過電郵發布聲明指出，「我希望司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)遵照FBI專業責任辦公室，以及司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)明智且勇敢的例子，結束麥凱博老闆柯米(James Comey)捏造、且以欺騙且腐敗檔案為基礎的通俄調查。」

網路媒體「野獸日報」報導，陶德代表川普發出聲明；但報導刊出後，陶德透過電郵強調，這份聲明為他個人立場。稍晚，陶德也告訴「華盛頓郵報」，此聲明僅代表他個人觀點，而不代表川普本人立場。

麥凱博被開除後，川普曾推文重申競選團隊沒有與俄羅斯當局勾結，並為「洩密、說謊和腐敗的」聯邦執法機構感到惋惜；不過，川普並未呼籲調查「通俄門」的特別檢察官穆勒停止調查。

華郵指出，若陶德的聲明反應川普的法律策略，代表川普改變對穆勒調查的應對方式。陶德拒絕回應華郵針對通俄案，是否因為麥凱博遭開除或FBI稍早調查等其他因素存在瑕疵，僅表示「聲明講得很清楚」。

川普的律師及發言人一再表示，總統與白宮職員會全力配合調查。但參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)認為，陶德此舉顯然與白宮所言背道而馳。

舒默17日發表聲明，呼籲「川普及其行政團隊與法律團隊，絕對不要採取措施阻撓、干預或中止特別檢察官的調查，否則將招致來自民主黨與共和黨的嚴重後果」。

舒默說：「陶德先生的發言顯然是川普及其法律團隊不配合特別檢察官穆勒，反而多方阻撓調查的另一個象徵。」

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