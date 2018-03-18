男子洛杉磯購物中心槍殺前妻 民眾四散奔逃

2018-03-18 15:39 世界日報 編譯組／綜合報導



就在整整一星期前，洛杉磯縣格蘭岱購物中心（Glendale Galleria）發生搶匪在一家珠寶店砸櫃台玻璃時遭警衛開槍制止，購物民眾誤以為發生槍擊四散奔逃。現在舊事重演，范杜拉縣（Ventura County）千橡（Thousand Oaks）橡樹購物中心（The Oaks）發生一名男子在文具店槍殺前妻再企圖自殺，血拚族再度奪門而出。

范杜拉縣星報（Ventura County Star）3月17日報導，家住洛杉磯的一名33歲男子，當天下午約2時20分跑去30歲前妻工作的紙源（Paper Source）文具店找她。兩人爆發口角，男子掏槍射殺前妻後朝自己開槍。前妻當場死亡，男子被送醫急救，尚未脫離險境。

警方說，男子前妻離婚後住在千橡。兩人育有子女，沒受到傷害。

由於文具店位於購物中心外面，因此購物中心很多血拚族並未聽到槍聲。52歲西米谷（Simi Valley）市民穆紐茲（Simon Munoz）當時正在購物中心一家餐廳，突然看到幾百民眾衝向出口。雖然他並未聽到槍聲，但心想完了，肯定發生大屠殺，他與同伴從餐廳廚房逃生。

美聯社報導，17歲的辛普森（Jeffrey Simpson）說，他與母親在諾斯壯姆（Nordstrom）買褲子，突然聽到廣播說購物中心外面有狀況，店家必須把所有門鎖住。他與母親嚇得半死，在店內困了超過一小時。不過店員一直安慰大家，而且他們在店內行動自由。

14歲的西米谷市民席拉（Aman Sehra）與弟弟就在文具店隔壁的范斯鞋店（Vans）血拚，突然聽到槍聲，然後一票人衝進鞋店，躲到後面。

柏考（Peter Birkel）與家人在購物中心電影院看「古墓奇兵：風起雲湧」（Tomb Raider），直到散場出來才知道出了大事。

李麥克斯（Matt Lemieux）在一家咖啡店戴耳機打電腦，突然看到一群人跑過，趕快跑去電影院接走九歲兒子。