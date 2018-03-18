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坍塌前幾小時 陸橋工程師開會：裂縫沒問題

2018-03-18 15:40世界日報 記者胡玉立／綜合報導

佛州天橋坍塌前幾小時，工程師正召開會議指安全無虞。全聯社
佛州天橋坍塌前幾小時，工程師正召開會議指安全無虞。全聯社
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邁阿密佛羅里達國際大學(FIU)陸橋坍塌兩天後，救難人員17日從瓦礫中挖出兩輛被壓扁的汽車，在車裡找到三具屍體。警方希望能在12小時內起出另外兩輛汽車。

這場不幸事件至少造成六人死亡；邁阿密-岱德郡警官裴瑞茲(Juan Perez)說，因事發後即判斷這三人被壓在亂石堆中，因此罹難人數仍為六人。

他說，六名罹難者中，僅一人在醫院不治，其餘均當場死亡。

裴瑞茲也表示，目前仍有六輛車被埋在斷橋下，其中有四輛不易挖出，希望能在12小時內起出另外兩輛車。

校方17日表示，陸橋坍塌前幾小時，橋梁工程設計公司正在與校方及州運輸廳開會，討論陸橋結構，當場技術演示的結論是：「安全無虞，裂縫不會影響橋梁結構完整性」。

15日上午的這項會議是由Figg橋梁工程師事務所首席工程師培特（W. Denney Pate）主持，與會人士包括施工經理、校方和州運輸廳代表。

州運輸廳記錄顯示，在陸橋坍塌前兩天，培特也曾致電該廳並留下語音：「陸橋北端有裂紋，但安全沒有問題。」運輸廳16日才聽到這段留言。

陸橋裂縫到底是不是坍塌主因，仍有待調查。但運輸廳指出，Figg和校方設計施工團隊之前都沒有提到任何安全顧慮。

當局表示，陸橋坍塌之際，施工人員正在陸橋結構北端進行「壓力測試」，收緊斜梁內鋼纜 。有工程師表示，這種調整在混凝土設計中很常見，主要是在結構到位後進行微調。目前不清楚當天鋼纜收緊是例行作業、還是針對裂縫採取緊急措施。

現年31歲的大學職員梅薩（orge Mesa）表示，當天上午9點左右，他開車經過天橋時，曾聽到「像抽鞭子的聲音」，當時他朝右看到街邊一名建築工人臉上露出異樣表情。梅薩說，我一看到他的表情，「全身打寒顫」。當天下午，橋就塌了。

目擊者指出，天橋似乎是從北端附近坍塌。但至今沒有人將天橋坍塌一事歸罪於鋼纜收緊作業。

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