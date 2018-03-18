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筆記交特檢 麥凱博遭開除 通俄門爆「肉搏戰」

2018-03-18 17:12世界日報 編譯黃秀媛／綜合17日電

聯邦調查局副局長麥凱博(Andrew McCabe)在退休前夕被開除，而據悉就像被川普總統開除的前聯調局長柯米一樣，麥凱博對他與川普的互動和其他事件也留下詳細筆記，並已交給特別檢察官穆勒。

據悉，這些在事發後立刻留下的紀錄，涵蓋麥凱博本人與白宮打交道的情況，以及柯米向麥凱博詳細描述他與白宮互動的過程。這些內容將有助於強化柯米針對俄國干預美國2016年總統大選調查的說辭。

同時，根據有線電視新聞網(CNN)報導，麥凱博可能已經就柯米被開除的內情，接受了特別檢察官穆勒詢問。

司法部長塞辛斯16日深夜宣布開除麥凱博，後者立刻宣稱這是川普政府企圖繼續詆毀他和破壞特別檢察官調查的手法，而他淪為政治箭靶，因為他證實柯米對川普企圖施壓終結通俄門調查的說法，也是川普是否企圖妨礙司法的重要人證。

柯米在去年5月被開除，而他的備忘錄和證詞描述川普曾一再要求宣布他的清白，並要聯調局停止調查前白宮國家安全顧問佛林。他的說法協助導致穆勒獲任命主持調查，而穆勒正據此調查川普是否妨礙司法。

麥凱博發表聲明為自己辯護，宣稱他是因為在柯米被開除後他所扮演的角色、他採取的行動，以及他目睹的情況而被開除，對他名譽的攻擊只是配合污損聯調局、司法和情報專業人員的更廣泛企圖的一部分。

麥凱博被開除，也使川普與美國司法和國安部門一些前最高級官員的叫戰急遽升高。

川普推文宣稱麥凱博「被逮個正著和開除」，而麥凱博知道「聯調局最高階層的所有謊言和腐敗」，並質疑他「說了多少謊？洩露了多少機密？」，還宣稱柯米「全都知道」。

預定下個月出書的柯米立刻推文回應說：「美國同胞很快就會聽到我的說法。他們能夠自己判斷誰才是正人君子，誰不是。」

前中央情報局長布瑞南也推文批評川普說：「等大家知道你的貪贓枉法、道德敗壞和政治腐敗，你會得到應有下場，以可恥煽動政客面目被掃進歷史塵埃。」

川普白宮通俄門
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