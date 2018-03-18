盧又華：跨文化療法 提升華人身心靈

2018-03-18 17:16 世界日報 記者 世界日報 記者 朱澤人 ／紐約報導



過去幾年美國有關瑜伽、靜坐的研究紛紛出爐，對中國人打太極、甩手功、八段錦等了解卻仍然不足。紐約大學社工系盧又華教授為此於兩年前創立亞太社會工作研究所(P.E.A.R.L Institute)，希望研究對華人最有成效的「東西方跨文化療法」，將中國人養身法整合入社工服務提升成效。

盧又華指出，社工簡單來說就是要提供全人服務，對身心靈的全面關懷。她舉例說，一個孩子逃學、在學校打人、成績退步，學校心理諮商師會從心理輔導著手，社工則是從整個系統來看；如果是父母成天吵架影響，社工不是要給孩子做心理治療，而是從關懷整個家庭著手，「社工就是為社會弱勢者伸張正義」。

在社工領域超過40年，她發覺整合東西文化幫助華人個案有急迫性。盧又華指出，早在1980年代於威斯康辛大學(University of Wisconsin)讀社工碩士時，就發現學校課程較少跨文化內容，用來幫助亞洲人不太管用。「當時亞洲人離開醫院後，幾乎都不回來做院外治療」，她為此再去攻讀博士，並在加州創立華美社會服務協會(CAHSA)，探索有助於華人的跨文化療法。

盧又華指出，過去十多年主流社會逐漸發現，患者接受來自同一文化的社工幫助較為有效，而東西文化研究也取得不少成就。她說，很多中國人都會做甩手功、八段錦、打太極拳等，對健康成效很好，但相關研究卻很少。

過去六年，她多次來往中國大陸，包括2011年在華東理工大學擔任訪問學者、2016年協助深圳市打造首支精神衛生領域社工隊伍，體會社工要服務中國人，必須要發展跨文化研究，因此2016年成立社會工作研究所，希望有系統性地把東方人的哲學、文化、經驗等，整合西方的研究方法，實證中國養身法對身心靈健康有效果。

為推廣亞太社會工作研究所，她將於4月16日舉辦國際座談會「機會與挑戰：中國及其他亞洲留學生在美國」，邀請美國、中國大陸、台灣等地專家提出留學生群體面臨困境與解決方法。地點在曼哈頓華盛頓廣場南60號，詳情可電郵：conference@pearlny.org。