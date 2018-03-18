影／全美最瘋狂！芝加哥染綠河水 慶聖派翠克節

2018-03-18 17:15 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



一年一度的芝加哥聖派翠克節(Saint Patricks Day)「染綠芝加哥河」活動，17日上午9時在芝加哥市區北密西根大道兩側河道登場，不到一小時間，芝加哥河水在數萬民眾眼前，全部神奇轉為綠色。

這項芝加哥河染綠的傳統，源自於贊助芝城聖派翠克節遊行的芝加哥水管工工會(Chicago Plumbers Local Union)，在1962年時，發現有水管工正在使用一種綠色染料倒入水裡，作為追蹤可能污染河水廢水之用。因此也開啟工會以染料染綠芝加哥的點子，這個傳統一直延續至今，成為每年芝加哥過節盛事，而究竟這項染料如何製成，至今仍十分神祕，據說機密程度，幾乎可與可口可樂的製作成分相比。

芝加哥市府表示，17日舉行的聖派翠克節系列活動，約有40萬民眾共襄盛舉。除染綠河水外，17日中午芝加哥還推出盛大的聖派翠克遊行，100多支隊伍的壯觀陣容，吸引數十萬民眾沿著遊行街道圍觀。不但遊行隊伍一片「綠意盎然」，連路人也紛紛精心打扮，將所有「綠色」衣物鞋帽全部出籠。

芝加哥號稱為全美最大規模慶祝聖派翠克節的城市，而這個節日是愛爾蘭人紀念愛爾蘭守護神聖派翠克而舉辦，這位聖人當時利用三葉草的比喻，成功闡述了聖父、聖子、聖靈三位一體的概念，引導了許多愛爾蘭人皈依基督教。愛爾蘭人後來將他去世的3月17日，訂為聖派翠克節。此節日已有1500多年歷史，隨著愛爾蘭移民帶入美國，每年的聖派翠克節，全美各地都會舉行各種大大小小的慶祝活動。

聖派翠克節的過節傳統，還包括到愛爾蘭酒吧暢飲「綠色酒精飲料」，芝加哥地區的愛爾蘭酒吧，從17日中午開始，就湧入一波波人潮，為防止酒後鬧事，芝加哥警局也出動大批警力，駐守街頭巷尾，確保安全。