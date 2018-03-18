退休前26小時… FBI前副局長被炒 川普喊讚

2018-03-18 01:13 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



美國司法部長塞辛斯（左）宣布開除聯調局前副局長麥凱博（右）。 法新社資料照片 分享 facebook

被美國總統川普視為眼中釘的聯邦調查局（ＦＢＩ）前副局長麥凱博（Andrew McCabe），十五日被司法部長塞辛斯開除，距離他退休生效僅剩廿六小時，退休金恐泡湯。麥凱博據信將抗告，爭取權益。

塞辛斯在聲明中說：「聯調局期待全體人員能堅持誠實、正直及負責的最高標準，我即刻終止麥凱博的職務。」

司法部督察室將發布的報告指出，麥凱博授權洩密給媒體，且未盡力調查希拉蕊．柯林頓的電郵案，建議開除他。

麥凱博喊冤，表示被開除是當局為了抹黑特別檢察官穆勒調查通俄門案的手段，「是川普和聯調局戰爭的一部分」。他說：「在開除柯米後，因為我的角色，我採取的行動以及我目擊的事件，使我成為目標，受到如此對待，這對我廿一年的職涯和名譽太不公平。」

穆勒的調查包括去年聯調局長柯米被開除一事有無妨礙司法，而見證事件經過的麥凱博是潛在的證人，他始終支持柯米。

一九九六年進入聯調局的麥凱博今年一月已停職休假，並表示將於三月申請退休，川普一再放話不能讓他坐等退休。麥凱博十五日在司法部逗留了近四小時抗辯，但無法如願。

拔去眼中釘的川普顯然非常開心，他十六日凌晨推文說：「麥凱博被炒魷魚了，對認真工作的聯調局男男女女來說真是美好的一天，對民主而言也是很棒的一天。偽善的柯米曾是他老闆，讓麥凱博像個唱詩班少年。他知曉所有在聯調局高層的謊言和腐敗！」

二○一六年十月美國總統大選前，華爾街日報報導，聯調局和司法部對於如何調查柯林頓基金會不同調。聯調局考核辦公室稱，麥凱博曾授意屬下和記者接觸透露情報。麥凱博否認指控，表示按規定他有權透過公共事務辦公室和媒體分享資訊，且自雷伊接掌聯調局長以來一直這麼做。

川普曾指控麥凱博的妻子競選維吉尼亞州議員時，自希拉蕊陣營收受數十萬美元捐款，還批評他「趕著拿退休金走人」。聯調局則說，當時麥凱博已報備妻子參選，且未負責柯林頓案調查。此外，司法部也費時數月調查大選前麥凱博拖延調查希拉蕊電郵一事。

塞辛斯開除麥凱博或許順了川普的意，但恐引起內部憎惡，有人認為沒必要這樣對付即將退休的人。也有律師認為，類似案件通常需數月甚至數年才能解決，但塞辛斯卻在麥凱博退休前火速開除他，處理方式不尋常。