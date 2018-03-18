親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

退休前26小時… FBI前副局長被炒 川普喊讚

2018-03-18 01:13聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合報導

美國司法部長塞辛斯（左）宣布開除聯調局前副局長麥凱博（右）。 法新社資料照片
美國司法部長塞辛斯（左）宣布開除聯調局前副局長麥凱博（右）。 法新社資料照片
分享

被美國總統川普視為眼中釘的聯邦調查局（ＦＢＩ）前副局長麥凱博（Andrew McCabe），十五日被司法部長塞辛斯開除，距離他退休生效僅剩廿六小時，退休金恐泡湯。麥凱博據信將抗告，爭取權益。

塞辛斯在聲明中說：「聯調局期待全體人員能堅持誠實、正直及負責的最高標準，我即刻終止麥凱博的職務。」

司法部督察室將發布的報告指出，麥凱博授權洩密給媒體，且未盡力調查希拉蕊．柯林頓的電郵案，建議開除他。

麥凱博喊冤，表示被開除是當局為了抹黑特別檢察官穆勒調查通俄門案的手段，「是川普和聯調局戰爭的一部分」。他說：「在開除柯米後，因為我的角色，我採取的行動以及我目擊的事件，使我成為目標，受到如此對待，這對我廿一年的職涯和名譽太不公平。」

穆勒的調查包括去年聯調局長柯米被開除一事有無妨礙司法，而見證事件經過的麥凱博是潛在的證人，他始終支持柯米。

一九九六年進入聯調局的麥凱博今年一月已停職休假，並表示將於三月申請退休，川普一再放話不能讓他坐等退休。麥凱博十五日在司法部逗留了近四小時抗辯，但無法如願。

拔去眼中釘的川普顯然非常開心，他十六日凌晨推文說：「麥凱博被炒魷魚了，對認真工作的聯調局男男女女來說真是美好的一天，對民主而言也是很棒的一天。偽善的柯米曾是他老闆，讓麥凱博像個唱詩班少年。他知曉所有在聯調局高層的謊言和腐敗！」

二○一六年十月美國總統大選前，華爾街日報報導，聯調局和司法部對於如何調查柯林頓基金會不同調。聯調局考核辦公室稱，麥凱博曾授意屬下和記者接觸透露情報。麥凱博否認指控，表示按規定他有權透過公共事務辦公室和媒體分享資訊，且自雷伊接掌聯調局長以來一直這麼做。

川普曾指控麥凱博的妻子競選維吉尼亞州議員時，自希拉蕊陣營收受數十萬美元捐款，還批評他「趕著拿退休金走人」。聯調局則說，當時麥凱博已報備妻子參選，且未負責柯林頓案調查。此外，司法部也費時數月調查大選前麥凱博拖延調查希拉蕊電郵一事。

塞辛斯開除麥凱博或許順了川普的意，但恐引起內部憎惡，有人認為沒必要這樣對付即將退休的人。也有律師認為，類似案件通常需數月甚至數年才能解決，但塞辛斯卻在麥凱博退休前火速開除他，處理方式不尋常。

川普塞辛斯退休金FBI
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

曾牽線俄川普大樓 通俄案關鍵人 自曝是CIA臥底

2018-03-17 20:48

川普緋聞還沒完 另有6女爆與他有染

2018-03-17 20:48

諷總統搞不倫 川普「裸體」插畫 登紐約客封面

2018-03-17 20:47

國會首位眾院程序委員會女主席 史勞特88歲辭世

2018-03-17 20:11

反川普禁令揚名 夏威夷副州長反同志言論挨轟

2018-03-17 20:11

川普助理突被炒 丟官原因原來是這個！

2018-03-17 20:10

檢舉美最大洩密案駭客驟逝 死因成謎

2018-03-17 13:23

談判新招？ 川普揚言限制陸生簽證

2018-03-17 13:06

FBI前副局長麥凱比被開除 退休金恐不保

2018-03-17 12:23

不到兩天將退休 FBI前副局長遭炒魷魚

2018-03-17 10:54

檢舉黑心防彈背心 美教授獲1.6億元獎金

2018-03-17 09:18

再傳人事更迭 川普打造點頭內閣

2018-03-17 08:38

曾為莫斯科川普大樓牽線 他自爆：我是CIA臥底間諜

2018-03-17 06:51

川普助理麥恩提丟官原因：賭博

2018-03-17 06:35

美聯邦眾院女議員史勞特過世 享壽88歲

2018-03-17 04:36

美國民眾擔心AI造成失業 過半認為威脅比移民更大

2018-03-13 09:05
看更多

熱門文章

日本人為何聞雪色變？ 下雪的困擾台灣人不會懂

2018-03-17 10:10

影／巴西女議員遭「行刑式槍殺」 萬人上街怒吼要真相

2018-03-17 13:25

檢舉美國最大洩密案的駭客驟逝 死因不明

2018-03-17 11:20

家人正在吃午餐 機從天墜10人喪生

2018-03-17 19:58

檢舉黑心防彈背心 美教授獲1.6億元獎金

2018-03-17 09:18

親自出庭證明活著也沒用，法院宣告男子「死亡」

2018-03-17 12:38

全球最高薪MBA排行榜 美國囊括前11名

2018-03-17 10:38

影／恐怖！喬治亞滑雪纜車突故障 數十人拋飛空中受傷

2018-03-17 16:43

曾為莫斯科川普大樓牽線 他自爆：我是CIA臥底間諜

2018-03-17 06:51

俄富商在倫敦喪命 疑似被狗鍊勒死

2018-03-17 12:18

東京櫻花開了 史上第3早

2018-03-17 20:54

普亭不是一個人在戰鬥 大美女跟6個小透明陪他選總統

2018-03-17 10:00

英國大學生薪資 創意藝術科系最低

2018-03-17 09:28

川普助理麥恩提丟官原因：賭博

2018-03-17 06:35

千禧世代不愛戒指 鑽石直接「鑲在手指上」

2018-03-17 22:10

不到兩天將退休 FBI前副局長遭炒魷魚

2018-03-17 10:54

回敬外交報復雙面諜下毒案 俄宣布驅逐23名英外交人員

2018-03-17 18:33

里約女議員遭槍殺 彈藥出自聯警

2018-03-17 07:12

糖生產過剩 多餘的糖足為全球每個人做3個巧克力蛋糕

2018-03-17 14:41

森友弊案 日財務省職員自殺爆因：被逼改文件

2018-03-17 17:00

俄流亡商人陳屍家中 英警發現是謀殺

2018-03-17 08:28

傳歐盟開徵數位稅 美：堅決反對

2018-03-17 04:36

FBI前副局長麥凱比被開除 退休金恐不保

2018-03-17 12:23

川普緋聞還沒完 另有6女爆與他有染

2018-03-17 20:48

談判新招？ 川普揚言限制陸生簽證

2018-03-17 13:06

賈伯斯1973年求職信 510萬落槌

2018-03-17 09:48

檢舉美最大洩密案駭客驟逝 死因成謎

2018-03-17 13:23

英外相強森升高戰火 直指普亭下令毒殺俄前間諜

2018-03-17 12:05

俄年輕世代為何是普亭鐵粉？他們過得比上一代好

2018-03-17 11:45

佛州天橋倒塌有跡象 工程師警告有裂縫

2018-03-17 20:11

再傳人事更迭 川普打造點頭內閣

2018-03-17 08:38

英國下月開徵糖稅 可樂等含糖飲料跟著漲

2018-03-17 14:56

諷總統搞不倫 川普「裸體」插畫 登紐約客封面

2018-03-17 20:47

退休前26小時… FBI前副局長被炒 川普喊讚

2018-03-18 01:13

澳洲高官替小女友謀職遭解雇 「年傳逾萬則簡訊給女友」

2018-03-17 18:19

英國與俄相關神秘死亡案 件件離奇

2018-03-17 13:37

東京櫻花正式開花 比往年提早9天

2018-03-17 18:21

菲長灘島恐封島一年 遊客劇增衝擊環境

2018-03-17 13:21

巴西2大紙業公司合併 將成為全球市場龍頭

2018-03-17 08:23

美聯邦眾院女議員史勞特過世 享壽88歲

2018-03-17 04:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top