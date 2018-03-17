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諷總統搞不倫 川普「裸體」插畫 登紐約客封面

2018-03-17 20:47世界日報 記者陳韋廷／綜合報導

紐約客」（New Yorker）雜誌下周才出版的新一期雜誌插畫封面16日曝光，根據該雜誌在官方推特帳號上提供的預覽照片，可見到全身幾乎裸露的漫畫版總統川普，站在講台上接受媒體提問。

創作這期封面的插畫家布里特（Barry Blitt）在聊到他的作品時說，「我想談談川普總統跟媒體的惡劣關係。」布里特每周都向「紐約客」寄出許多張封面草圖，此次寄出佛州校園槍擊案、物理學家霍金（Stephen Hawking）逝世等圖畫，但川普裸身受訪這幅圖片中選，布里特隨後用水彩畫的形式呈現出來。

「紐約客」登出此封面的時機點，恰逢川普面臨性醜聞之際。這期封面反映了川普面臨著與美國A片女星「暴風女丹尼爾絲」（Stormy Daniels）的醜聞，這名艷星稱她在十年前與川普有過一段婚外情。白宮否認川普曾與這位艷星發生過婚外情。

國會山（The Hill）報導，2016年，丹尼爾斯收到了川普律師柯恩一張13萬元的支票作為封口費，此後她便一直否認自己和川普的關係。但就在上周，丹尼爾斯對川普發起了民事訴訟，要求法院判定自己簽過的保密協議無效，因為川普本人並未簽署此協議。她的律師也向川普的律師寄信，提出退還13萬元，因為丹尼爾斯希望能公開講述與川普的故事。

丹尼爾斯上周接受了CBS時事訪談節目「60分鐘」的採訪，川普的律師也嘗試不讓這期節目播出。目前節目沒有明確的播出日期，但電視台也未收到禁止播出的法律文件。

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