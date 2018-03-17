親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

漁二代年收200萬 他相親20多次失敗決定臉書徵婚

不只法院有「咪兔」 細數政壇的鹹豬手羅生門

再傳人事更迭 川普打造點頭內閣

2018-03-17 08:38中央社 華盛頓16日專電

美國總統川普在開除國務卿之後，再傳出有意撤換國安顧問。隨著不同意見者退出或恐遭撤換，川普執政越來越憑直覺，也越來越窩進同溫層，大步走向一個沒有雜音的點頭內閣。

13日大清早，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）才剛結束非洲訪問不到5小時，就和全世界一起從推特上得知自己已被川普革職。不到60小時，美國媒體再爆料，川普有意撤換國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）。

撇除川普個人喜好與用人哲學，提勒森和麥馬斯特在多項議題上與川普意見相左，恐遭撤換的風聲從未停歇。提勒森的替任人選中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo），被視為川普的忠實盟友，不僅親自向川普簡報，還頻上火線，在鏡頭前捍衛川普政權，此點即與提勒森的老唱反調不同，

身為共和黨強硬派的蓬佩奧，則與川普在多數議題上看法相同。他和川普一樣反對伊朗核子協議，也支持川普在北韓危機的處理。蓬佩奧認為「川金會」時機正好，是真正的成就。

至於外傳最可能接替麥馬斯特的前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）一向是華府政壇有名的鷹派。他對台友善，過去曾主張台灣在聯合國應享有席次，同時在前第一夫人吳淑珍2002年訪問華府時，也在公開場合向她致意，這都是北京方面不希望見到的。

前總統歐巴馬時代，波頓也時常公開批判伊朗核子協議、斥責恢復與古巴的邦交，主張對俄羅斯、中國、北韓採取強硬立場。

川普當選後，曾經是國務卿熱門人選的波頓，雖然對川普部分政策有些意見，但整體而言他仍不吝於給予掌聲。像是川普日前宣布的鋼鋁關稅措施，雖然波頓也擔憂引爆貿易戰，但仍主張對中國的不公平貿易競爭採取行動。

另一個可能接任國安顧問的熱門人選是國家安全會議幕僚長凱洛格（Keith Kellogg），同樣屬於川普的同溫層。

日前接替反對關稅政策憤而離職的寇恩（GaryCohn）遺缺，擔任白宮國家經濟會議主席的柯德洛（Larry Kudlow），儘管曾批評川普的關稅措施，但華盛頓郵報（Washington Post）指出，柯德洛和川普品味相同，兩人都愛穿訂製西裝、打色彩鮮豔的領帶，也都主持過電視節目。

川普近來力推關稅貿易措施，也在未徵詢幕僚前，就同意接受北韓領導人金正恩的會晤邀請，顯示他完全主導政策方向。

紐約時報（New York Times）分析，執政1年之後，川普對擔任總統更有自信，也更仰賴自己的直覺，對於內閣人選的挑選也更加注重兩人的相互吸引力，也要確定對方清楚知道川普才是政策最終定奪者。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員史洛特（Amanda Sloat）指出，川普逐漸被支持他想法的顧問包圍。

華盛頓郵報也認為，川普正在打造一個只會對他說是的團隊，不會挑戰他，這些人更在意贏得總統的青睞，而不是檢視他。

川普提勒森華盛頓郵報
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

檢舉黑心防彈背心 美教授獲1.6億元獎金

2018-03-17 09:18

曾為莫斯科川普大樓牽線 他自爆：我是CIA臥底間諜

2018-03-17 06:51

川普助理麥恩提丟官原因：賭博

2018-03-17 06:35

美聯邦眾院女議員史勞特過世 享壽88歲

2018-03-17 04:36

遭暗殺里約女市議員 貧民窟受害者代言人

2018-03-17 01:45

川普一句終歸要換 官員異動還有戲

2018-03-17 01:33

川普下一波開鍘 麥馬斯特、塞辛斯入列？

2018-03-17 00:17

搭好才5天、只花6小時組裝…美大學天橋坍塌 至少6死

2018-03-16 23:55

川普「裸體」插畫 登新一期《紐約客》雜誌封面

2018-03-16 22:59

「周六夜大屠殺」？傳川普將鍘司法部長、國安顧問

2018-03-16 22:05

雪地跋涉11公里 美國6旬翁獨撐4夜獲救

2018-03-16 20:22

邁阿密人行天橋崩塌 警：彷如爆炸現場

2018-03-16 18:05

川普將「血洗」白宮 考慮讓環保署長當司法部長

2018-03-16 15:58

美史上最大反菸 尼古丁含量將砍80%

2018-03-16 15:55

老闆最大！川普走馬燈式換人哲學 「我的意見才最重要」

2018-03-16 15:31

蒙市腐屍案／空尖彈斃顧敏 兇手另有其人

2018-03-16 15:06

蒙市腐屍案／被告律師：死者借200萬元來美 覬覦錢財者眾

2018-03-16 15:05

蒙市腐屍案／死者堂妹淚崩：我是證人不是罪人

2018-03-16 15:05

蒙市腐屍案／顧敏最後晚餐 陳家樓發短信指「囂張」

2018-03-16 15:05

EB-1A特殊人才卡關 今年500件僅批准3件

2018-03-16 14:40

影／洛州大土狼撲咬男童 再襲學生

2018-03-16 14:19

美太平洋司令部司令：美須幫助台灣自我防禦

2018-03-16 14:04

川普再開鍘 麥馬斯特等多位高官剉咧等

2018-03-16 13:48

同行赴美17年 夫早成公民、華婦才剛拿到綠卡

2018-03-16 13:27

國安顧問麥馬斯特將丟官 白宮否認傳聞

2018-03-16 13:16

缺乏「道德品格」 綠卡退伍軍人被拒入籍

2018-03-16 13:09

「保齡球測試」阻進口 川普轟日耍花招

2018-03-16 13:09

挑戰執法 無證客轉彎改打官司

2018-03-16 13:08

長島市旅館變遊民收容所 華人聲援反對

2018-03-16 13:08

亞裔壓力大 銀髮族婦女自殺率高兩倍

2018-03-16 13:08

同工不同酬 紐約市府女性工資比男性少1萬

2018-03-16 13:07

川普自爆：耍著加拿大總理玩

2018-03-16 12:32

美東地區連三場暴風雪 新州42％高速公路需要修復

2018-03-16 11:59

影／號稱屹立百年...佛州天橋竣工5天塌落 4死10傷

2018-03-16 10:52

特檢官穆勒踩總統紅線 調閱川普集團交易資料查通俄

2018-03-16 09:46

華郵：川普將撤換國安顧問麥馬斯特 白宮人心惶惶

2018-03-16 09:29

美國食藥局擬砍香菸尼古丁含量 減幅最高達8成

2018-03-16 09:27

兩幼童斑馬線上被撞死 紐約市長怒推交通大執法

2018-03-16 08:57

要學老爸結三次婚？ 川普長子12年婚姻報銷

2018-03-16 08:22
看更多

熱門文章

不滿男友玩電玩跟交友軟體 女持武士刀砍傷男友

2018-03-16 10:00

阿聯酋空姐無故跳機 傷重不治身亡

2018-03-16 16:10

48小時、30萬台幣蓋好一戶 3D廉價屋今年問世

2018-03-16 22:45

俄羅斯貨機艙門沒關好 邊飛邊灑百億「黃金雨」

2018-03-16 12:15

影／號稱屹立百年...佛州天橋竣工5天塌落 4死10傷

2018-03-16 10:52

巴西女議員頭中4槍身亡 里約市警方拒絕協助調查

2018-03-16 10:39

想搭乘泰航夢幻客機商務艙 腰圍不能超過56吋

2018-03-16 21:13

川普「裸體」插畫 登新一期《紐約客》雜誌封面

2018-03-16 22:59

亞馬遜推會員服務 為什麼搶不走好市多的顧客？

2018-03-16 10:17

台旅法或將自動生效？英國金融時報：美挺台最新表現

2018-03-16 18:30

搭好才5天、只花6小時組裝…美大學天橋坍塌 至少6死

2018-03-16 23:55

暗殺、政變、流亡... 南韓總統比慘 朴槿惠請靠邊站

2018-03-16 11:00

川普貿易戰若開打 因供應鏈受創最重的就是台灣

2018-03-16 11:38

澳邊防署長為小女友謀職丟官 年傳1.4萬則簡訊給她

2018-03-16 10:50

因川普性醜聞屢上新聞 美國情色片女星早是企業強人

2018-03-16 12:45

影／醫師手術失敗 找來巫醫拿檸檬為患者驅魔

2018-03-16 11:23

「周六夜大屠殺」？傳川普將鍘司法部長、國安顧問

2018-03-16 22:05

嬰兒潮老去...玩具帝國覆亡 反斗城熄燈

2018-03-16 14:15

玩具反斗城美國門市將關 台灣在內亞洲事業擬標售

2018-03-16 11:23

影／55歲「蜘蛛人」無極限！ 徒手攀登187公尺摩天樓

2018-03-16 17:54

邁阿密人行天橋崩塌 警：彷如爆炸現場

2018-03-16 18:05

川普將「血洗」白宮 考慮讓環保署長當司法部長

2018-03-16 15:58

命令保鏢打人還逼迫對方吻腳 沙國公主遭通緝

2018-03-16 13:50

市調分析新款iPhone面板規格 緯創將成重要合作夥伴

2018-03-16 11:51

雪地跋涉11公里 美國6旬翁獨撐4夜獲救

2018-03-16 20:22

美史上最大反菸 尼古丁含量將砍80%

2018-03-16 15:55

不滿掃毒行動被審 菲正式知會聯合國退出羅馬規約

2018-03-16 15:40

蒙市腐屍案／空尖彈斃顧敏 兇手另有其人

2018-03-16 15:06

全球50個暴力城市 巴西就占17個

2018-03-16 09:58

【重磅快評】俄諜被毒殺 梅伊驅逐外交官後還能做啥？

2018-03-16 12:37

特檢官穆勒踩總統紅線 調閱川普集團交易資料查通俄

2018-03-16 09:46

喬治小王子將滿5歲 聖誕禮要警車

2018-03-16 13:57

影／從冰下現蹤？ 英潛艇北極海演習破冰而出

2018-03-16 14:15

老闆最大！川普走馬燈式換人哲學 「我的意見才最重要」

2018-03-16 15:31

曾為莫斯科川普大樓牽線 他自爆：我是CIA臥底間諜

2018-03-17 06:51

日本學校制服十年漲快20％ 原來和偶像風潮也有關係

2018-03-16 14:55

里約女議員遭槍殺 彈藥出自聯警

2018-03-17 07:12

華郵：川普將撤換國安顧問麥馬斯特 白宮人心惶惶

2018-03-16 09:29

全球最大擁858電台 iHeartRadio集團宣告破產

2018-03-16 14:13

川普助理麥恩提丟官原因：賭博

2018-03-17 06:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top