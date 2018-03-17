再傳人事更迭 川普打造點頭內閣

2018-03-17 08:38 中央社 華盛頓16日專電



美國總統川普在開除國務卿之後，再傳出有意撤換國安顧問。隨著不同意見者退出或恐遭撤換，川普執政越來越憑直覺，也越來越窩進同溫層，大步走向一個沒有雜音的點頭內閣。

13日大清早，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）才剛結束非洲訪問不到5小時，就和全世界一起從推特上得知自己已被川普革職。不到60小時，美國媒體再爆料，川普有意撤換國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）。

撇除川普個人喜好與用人哲學，提勒森和麥馬斯特在多項議題上與川普意見相左，恐遭撤換的風聲從未停歇。提勒森的替任人選中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo），被視為川普的忠實盟友，不僅親自向川普簡報，還頻上火線，在鏡頭前捍衛川普政權，此點即與提勒森的老唱反調不同，

身為共和黨強硬派的蓬佩奧，則與川普在多數議題上看法相同。他和川普一樣反對伊朗核子協議，也支持川普在北韓危機的處理。蓬佩奧認為「川金會」時機正好，是真正的成就。

至於外傳最可能接替麥馬斯特的前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）一向是華府政壇有名的鷹派。他對台友善，過去曾主張台灣在聯合國應享有席次，同時在前第一夫人吳淑珍2002年訪問華府時，也在公開場合向她致意，這都是北京方面不希望見到的。

前總統歐巴馬時代，波頓也時常公開批判伊朗核子協議、斥責恢復與古巴的邦交，主張對俄羅斯、中國、北韓採取強硬立場。

川普當選後，曾經是國務卿熱門人選的波頓，雖然對川普部分政策有些意見，但整體而言他仍不吝於給予掌聲。像是川普日前宣布的鋼鋁關稅措施，雖然波頓也擔憂引爆貿易戰，但仍主張對中國的不公平貿易競爭採取行動。

另一個可能接任國安顧問的熱門人選是國家安全會議幕僚長凱洛格（Keith Kellogg），同樣屬於川普的同溫層。

日前接替反對關稅政策憤而離職的寇恩（GaryCohn）遺缺，擔任白宮國家經濟會議主席的柯德洛（Larry Kudlow），儘管曾批評川普的關稅措施，但華盛頓郵報（Washington Post）指出，柯德洛和川普品味相同，兩人都愛穿訂製西裝、打色彩鮮豔的領帶，也都主持過電視節目。

川普近來力推關稅貿易措施，也在未徵詢幕僚前，就同意接受北韓領導人金正恩的會晤邀請，顯示他完全主導政策方向。

紐約時報（New York Times）分析，執政1年之後，川普對擔任總統更有自信，也更仰賴自己的直覺，對於內閣人選的挑選也更加注重兩人的相互吸引力，也要確定對方清楚知道川普才是政策最終定奪者。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員史洛特（Amanda Sloat）指出，川普逐漸被支持他想法的顧問包圍。

華盛頓郵報也認為，川普正在打造一個只會對他說是的團隊，不會挑戰他，這些人更在意贏得總統的青睞，而不是檢視他。