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曾為莫斯科川普大樓牽線 他自爆：我是CIA臥底間諜

2018-03-17 06:51世界日報 記者顏伶如／綜合報導

俄裔美籍企業家沙特（左，Felix Sater）。圖／取自推特
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俄裔美籍企業家沙特（Felix Sater）。圖／取自推特
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自稱曾擔任紐約房地產大亨川普「資深顧問」的俄裔美籍企業家沙特（Felix Sater），由於曾在後來破局的莫斯科川普大樓開發案中牽線，成為「通俄案」調查關鍵人物。52歲的他在16日播出的美國廣播公司（ABC）錄影訪問中說，20年來他真實工作是美國國防情報局（DIA）、中央情報局（CIA）以及聯邦調查局（FBI）的臥底間諜，但以「腐敗奸商」做為身份掩護。

對於曲折離奇的個人經歷，沙特接受「早安美國」（Good Morning America）專訪說：「就算是編劇想寫要撰寫電影劇本，我也不相信可以寫出此般情節。」

根據先前媒體報導，尚未從政之前的川普，曾希望在莫斯科興建川普大樓，沙特也從中幫忙穿針引線，聲稱有辦法可以說服俄羅斯總統普亭人馬出手相助，還說如果川普有意角逐美國總統大選，他也可以讓俄方力挺川普。

「華盛頓郵報」及「紐約時報」報導，沙特2015年在給長年摯友、同時也是川普律師的柯恩（Michael Cohen）一封信中曾寫道：「我知道怎麼玩，我們可以一起促成此事。」信上還說：「老兄，咱們兄弟是可以當上美國總統的，我們可以運作成功。」

莫斯科川普大樓開發案終究未能成案，但特別檢察官穆勒（Robert Mueller）率領的「通俄案」調查團隊，如今仍然積極釐清事件來龍去脈。

是否已經接受穆勒團隊偵訊？沙特在訪問中則不願評論。不過，如果沙特所言屬實，他所擔任臥底間諜的期間，穆勒正是聯邦調查局局長。

沙特接受「早安美國」訪問時說，事實真相遠遠超過外界已經知道的範圍。他表示，在過去20年的生涯，他的真正工作是美國臥底間諜，曾經因此協助美國政府破獲黑手黨家族、逮到網路犯罪份子，還參加追緝頭號恐怖份子的任務，其中包括賓拉登（Osama bin Laden）。

他說，由於自己情報工作表現傑出，美國最高執法機關都曾給予讚賞。他也表示，由於曾經提供給美方非常有價值的機密情報，所以當後來他捲入巨額投資騙案時，法官才會讓他以區區2萬5000美元的罰款就脫罪了。

沙特在訪問中說，他曾把前任總統小布希、前任國務卿鮑爾（Colin Powell）遭人鎖定暗殺的情資提供給美方，取得北韓大幅擴張核武計畫的照片之後也轉呈美方，同時把對美國金融系統發動網路攻擊的俄羅斯駭客騙出來，好讓美方調查人員將這些人逮個正著。

打擊恐怖組織方面，沙特表示，曾參與過獵捕賓拉登的行動，而且也曾成功策反了塔利班領袖歐瑪（Mullah Omar）的一名貼身助理，從這名助理手中取得有關蓋達組織匿據點的重要情報。

前任聯邦助理檢察官林奇（Loretta Lynch）在獲任命為司法部長時，出席參院任命聽證會上曾說，沙特提供給美國政府具有高度價值以及非常機密的情資，「對國家安全具有重大影響。」

談到與川普的關係，沙特說，他所開設的「貝洛克集團」（Bayrock Group）曾向川普大樓租用辦公室，他與川普是在2000年認識的，後來他便開始向川普介紹許多開發提案。

談到在莫斯科川普大樓開發案中究竟扮演何種角色，他在訪問中說，純粹只是幫忙促成一起房地產交易而已，「很明顯的，我並沒有參與選舉，也沒有跟任何政治勢力有關聯，當時只是覺得規模如此龐大的開發案，如果對川普參選有益，應該是滿不錯的。」

被問到與川普陣營重要人物之間的關係，沙特則說，幾位到目前為止已經中箭落馬的川普核心幕僚，他通通都是「零接觸」，也不認識佛林（Michael Flynn）、馬納福（Paul Manafort）、蓋茲（Rick Gates）、帕帕多普洛斯（ George Papadopoulos）、佩吉（Carter Page）等人。他說，如果穆勒查出任何犯罪事實，就應該把那些人關進牢裡。

川普莫斯科間諜紐約時報俄羅斯
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