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川普助理麥恩提丟官原因：賭博

2018-03-17 06:35世界日報 記者顏伶如／綜合報導

華盛頓郵報最新報導則指出，麥恩提遭到開除是因為經常砸下重金賭博，並不是與任何金融...
華盛頓郵報最新報導則指出，麥恩提遭到開除是因為經常砸下重金賭博，並不是與任何金融犯罪組織有關。 路透
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從總統大選初期便一路追隨川普，並跟著進入白宮擔任總統助理的麥恩提（Johnny McEntee），日前突然遭到革職。根據最新消息，麥恩提賭博惡習在個人背景調查中曝光，因此丟官。

27歲的麥恩提曾是康乃狄克大學（University of Connecticut）美式足球隊四分衛。早在2015年，他便加入了仍處於草創時期川普競選團隊，是從選舉期間便跟著川普的資深助理。不過，他在已在12日突然遭到革職，在遭到全程監視的情況下，被請出白宮。美國有線電視新聞網（CNN）當時報導，消息人士透露，麥恩提所涉嫌的重大金融犯罪，與川普並無關聯。

華盛頓郵報最新報導則指出，麥恩提遭到開除是因為經常砸下重金賭博，並不是與任何金融犯罪組織有關。

報導指出，知情人士透露，調查人員在麥恩提的個人背景調查中發現，他動輒以數萬美元的手筆豪賭，由於擔任總統私人助理經常有機會接觸到機密情資，麥恩提的賭博壞毛病，讓他被認定為不勝任。

報導當中進一步指出，並無任何證據顯示麥恩提涉及非法賭博，但他出手大方的賭博習慣，確實非常容易被有心人士盯上，讓他因此淪為受到外力影響的目標。

麥恩提在川普身邊負責許多貼身工作，華盛頓郵報指出，其中包括日光節約時間在11日實施時，動手幫川普調整白宮裡的時鐘。

就在麥恩提被請出白宮的新聞曝光後不久，川普選舉團隊立即宣布，麥恩提已經加入川普連任輔選團隊，擔任掌理選舉運作的資深顧問。為川普操盤爭取2020年連任的選舉團隊總幹事帕斯卡爾（Brad Parscale），已證實麥恩提加入團隊的消息。

川普賭博選舉白宮華盛頓郵報
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