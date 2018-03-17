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遭暗殺里約女市議員 貧民窟受害者代言人

2018-03-17 01:45中央社 里約熱內盧15日綜合外電報導

巴西里約熱內盧市黑人女市議員瑪麗耶爾．佛朗哥遭暗殺，頭部中彈四槍身亡。歐新社
巴西里約熱內盧市黑人女市議員瑪麗耶爾．佛朗哥遭暗殺，頭部中彈四槍身亡。歐新社
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巴西里約熱內盧女市議員佛朗哥（Marielle Franco）昨晚在市中心遭槍殺身亡，她生前致力聲援活在槍口和虐待陰影下的人們。

佛朗哥14日晚間遭槍殺，符合暗殺行動的許多特徵。警方表示，槍殺案發生前，她的座車可能已被跟蹤數公里。凶手開槍射殺佛朗哥和駕駛，助理則受槍傷，凶手犯案後逃逸無蹤。

警方尚未公布任何嫌犯，但38歲的佛朗哥惹惱許多人，那也是她的使命。

身為黑人、女同性戀者以及罕見地嚴厲批評警方失控濫殺里約貧民窟窮人，佛朗哥無意保持低調。

佛朗哥2016年投身里約市議員選舉，她的表現令外界和她本人大吃一驚，囊括4萬6000張選票，以第5高票勝選，進入男性白人主宰的世界。

佛朗哥當時表示：「我感到十分開心，因為對於不讓黑人女性參與辯論的人而言，這是一項透過選票的回應。」

佛朗哥出生在貧民窟，也是黑人民權的維權人士；因此，她喪生前的最後一個行程是前往時尚拉巴區（Lapa）討論黑人賦權，也就不會令人感到意外了。

和佛朗哥一樣同屬社會主義自由黨（PSOL）的前社會運動人士里斯本（Marcela Lisboa）表示：「馬瑞耶亞（佛朗哥）臉上掛著笑容，堅強又有自信，並且腳踏實地。她正視他人的眼睛，知道她和其他政治人物不一樣。」

佛朗哥出身面積廣大的「馬雷」（Mare）貧民窟，當地是里約最暴力地區之一，這預示了她的作為。多年來，馬雷貧民窟成為販毒黑幫和警方強力掃蕩之間戰火的受害者。

雖然18歲時懷孕，但佛朗哥繼續在夜間修習課業，終於獲得獎學金進入聲望崇隆的里約天主教大學就讀，主修社會學，後來並在佛羅明斯聯邦大學獲得公共行政碩士學位。

2006年，佛朗哥成為里約州議員佛瑞索（Marcelo Freixo）的助理，來自社會主義自由黨的佛瑞索，領導一個開創性的委員會，調查陰暗且令人害怕的民兵組織活動，他們在貧民窟從事有如黑幫的敲詐勒索行為。

佛朗哥當選里約市議員後，她推動法案迫使市府追蹤婦女遭到暴力對待的統計數字。

她也強烈批評總統泰梅爾（Michel Temer）的決定，由軍方接管里約日益敗壞的治安。2週前，她被任命出面協調一個委員會，以提防軍方濫權施暴。

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