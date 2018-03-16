川普「裸體」插畫 登新一期紐約客雜誌封面

2018-03-16 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國著名的《紐約客》（New Yorker）下周才出版的新一期雜誌插畫封面16日曝光，根據該雜誌16日在官方推特帳號上提供的預覽照片，可見到全身幾乎裸露的美國總統川普，站在講台上接受媒體提問。

創作此封面的插畫家貝瑞布里特（Barry Blitt）在聊到他的作品時說：「我想談談川普總統跟媒體的惡劣關係。」