「周六夜大屠殺」？傳川普將鍘司法部長、國安顧問

2018-03-16 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普的首席經濟顧問和國務卿在十天內相繼離職，但川普表明還會有變動，讓白宮人心惶惶，國家安全顧問麥馬斯特、司法部長塞辛斯被點名是下一波開鍘的對象，最快可能16日就會發生，或者再來一次「周六夜大屠殺」。

華盛頓郵報與泰晤士報相繼報導，川普考慮撤換塞辛斯，由環保署長普魯特接任，他還打算開革白宮幕僚長凱利，由白宮管理及預算局局長穆瓦尼取代。

五名消息人士透露，川普打算撤換麥馬斯特，不過願意花點時間來處理此事，因為他希望確保兩件事：一是麥馬斯特這位三星將領不至於受辱，二是有很強的接任人選。

白宮發言人桑德斯透過推特否認華郵的報導：「剛和總統及麥馬斯特將軍談過，與新聞報導相反的是，他們合作關係良好，國家安全會議沒有人事變動。」

55歲的麥馬斯特是川普第二位國安顧問，一度被視為川普政府「成人軸心」的一員，不過泰晤士報報導，據說麥馬斯特跟國防部長馬提斯關係不好，川普自己也曾因為麥馬斯特粗魯無禮而動怒。川普當家的白宮屢屢脫序，所幸川普身邊有被封為「成人軸心」的三大退役將領馬提斯、麥馬斯特和凱利，負責拉住不按牌理出牌的川普，以免川普失控。

川普上周在白宮橢圓形辦公室會見了麥馬斯特的可能替代人選波頓，波頓曾在前總統老布希任內擔任駐聯合國大使，力推跟伊朗開戰，近期則鼓吹跟北韓開戰。紐約時報報導，另一個可能人選是退役陸軍中將、現任國家安全會議幕僚長的凱洛格。

普魯特上任後可能會督導通俄案調查工作。批評者說，川普的最終目的，是要將負責調查通俄案的特別檢察官穆勒革職。

穆勒團隊近幾周已對川普旗下川普集團發出傳票，要求提供與部分商業交易有關的紀錄，包括與俄國相關的文件。這是穆勒首次要求川普企業直接提供資料，顯示他的調查離川普更進一步。