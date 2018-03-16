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美東地區連三場暴風雪 新州42％高速公路需要修復

2018-03-16 11:59世界日報 記者謝哲澍／新澤西州報導

美東地區連續三場暴風雪，讓本就坑窪嚴重的新澤西州路面雪上加霜。交通廳報告顯示，42%的高速公路路段標記為「需要修復」(deficient)，全長達2130哩。交通廳發言人夏皮羅(Steve Schapiro)指出，連續三場暴風雪，特別是雨雪融化又結冰，對路面造成極大傷害，「由於冬季瀝青混凝土攪拌設備關閉，新州目前使用冷補材料(cold patch)暫時填補，但在這種溫差下很容易裂開。」

夏皮羅表示，一旦瀝青混凝土攪拌設備重新啟用，州政府將在未來數周內開啟大規模路面修復工作，「我們今年已經修復了8萬7000個坑洞，比去年同期的6萬2000個多出不少」。他鼓勵居民積極利用熱線電話或上網來為州政府指出需要修復的路面，「最好的指出方式是寫清路名、交叉路名，或是州際公路上的里程標記(mile marker)。」

除路面外，大量除雪鹽滲入地底也可能影響供水系統。 新澤西聯合供水公司(United Water New Jersey)發言人衡寧(Rich Henning)說，對大多數人來說，飲用滲入除雪鹽的自來水不會構成健康隱患，但正在嘗試低鈉飲食的居民應與醫生確認；鹽慢慢從供水系統中分離，需要幾個月。

任何發現路面坑窪的居民，可致電(800)768-4653，或上網：www.state.nj.us/transportation/commuter/potholeform.shtm來向州政府舉報；高速公路上的坑窪可上網：www.state.nj.us/turnpike/maintenance-issue.html；各郡公路的舉報電話可上網：www.state.nj.us/transportation/commuter/potholecounty.shtm

暴雪

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