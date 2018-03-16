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小唐納夫妻失和 傳分居準備離婚

2018-03-16 06:54世界日報 記者顏伶如／綜合報導

娛樂新聞網站「第六版」（Page Six）引述多位知情人士爆料指出，川普總統長子小唐納（Donald Trump Jr.）與妻子凡妮莎（Vanessa Trump）已經分居，現正準備離婚

小唐納2005年11月與凡妮莎結婚，育有五名兒女。雖然婚姻關係亮起紅燈，但根據友人透露，小唐納與凡妮莎尚未提出法律手續，不過兩人已經分開過日子，預料近期內就會聲請離婚。

小唐納的發言人、凡妮莎的發言人以及川普集團（Trump Organization）的發言人，均不願對小唐納婚姻觸礁的傳聞發表評論。

「第六版」報導，一名消息人士指出，小唐娜與凡妮莎的婚姻，長久以來一直有問題，只不過兩人都希望川普在任期間，能夠繼續維持婚姻關係，「不過到後來兩人歧異真的愈來愈難解決。而且他也幾乎都不在家。」

40歲的小唐納經常出差，今年2月才剛遠赴印度。他熱愛打獵，也常參加狩獵旅行，曾在社群媒體分享與大象、獵豹等打獵成果屍體合影的照片。

川普就職後，川普集團就交棒給長子小唐納、34歲次子艾瑞克管理。消息人士透露，小唐納為了家族企業經常出差不在家，是導致婚姻失合的主要關鍵之一，「凡妮莎是個全心全意付出的母親，不過她覺得愈來愈孤獨，常常家裡就只有她一個人跟孩子們。」

另有知情人士透露，小唐納這陣子整個人似乎變了。據透露，小唐納在推特的一舉一動，讓友人嗅出不對勁，包括他為聲稱抗憂鬱症藥物與大規模屠殺案有關的推文按讚，還在一則攻擊佛州高中槍擊案倖存學生的推文上按讚。

「野獸日報」（Daily Beast）報導，今年2月發生佛州高中槍擊後，小唐納力勸父親堅守擁槍權的立場，不要向禁槍派妥協。

婚姻川普槍擊離婚憂鬱症

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