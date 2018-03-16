報復干預2016大選 美宣布對俄制裁

2018-03-16 06:39 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普15日宣布對俄羅斯祭出新制裁，做為俄羅斯干預2016年美國大選的報復手段。 美聯社資料照片 分享 facebook 川普政府15日宣布對俄羅斯的新制裁，做為俄羅斯干預2016年美國大選的報復手段。不過，行政部門祭出這項制裁的時間點，比立法部門先前所要求的期限，整整遲了一個半月。與俄羅斯有關19名人士、5個組織都被列為制裁對象。

被美方列為制裁名單當中的對象，包括了俄羅斯網軍組織「網路研究社」（Internet Research Agency）。在2016年選舉期間，這個機構專門負責「對美國發動資訊戰爭」，實際作法包括在社群網站開闢假的人頭帳號，散布不實訊息，並且宣傳支持共和黨總統候選人川普的各種言論，還有各種批評民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓的消息，企圖左右投票結果。

「網路研究社」的幕後金主、與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）關係密切的企業大亨普里葛辛（Yevgeniy Viktorovich Prigozhin），也出現在這波美國制裁名單當中。

今年2月，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）以干預2016年美國總統大選罪名起訴的13名俄羅斯人士當中，就包括了俄羅斯最有錢的富豪之一的普里葛辛。

普里葛辛的個人背景充滿傳奇色彩，青少年時期家境不好，蘇聯垮台之際他剛出獄，開了賣熱狗的攤販經營小本生意。由於小攤位生意興隆，普里葛辛事業版圖踏出成功第一步，後來甚至贏得「普亭御用廚師」的封號。