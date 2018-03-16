川普自爆：對加拿大總理信口雌黄

2018-03-16 06:19 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



加拿大總理杜魯多（左）和川普（右）。路透 分享 facebook

根據「華盛頓郵報」取得的演說錄音檔，川普總統14日在密蘇里州一場私人募款活動上爆料指出，他與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會晤時，雖然不知道自己講話到底有沒有根據，仍然信口雌黄，堅稱美國對加拿大貿易出現赤字。

「華盛頓郵報」報導，川普在這場私人募款活動上，對捐款金主發表演說時表示：「杜魯多過來找我，他是個好人。他跟我說『沒有，沒有，我們的雙邊貿易當中，美方並沒有赤字。真的沒有，拜託。』」川普形容杜魯多「是個好人，而且長得很帥」。

川普在演說中表示，杜魯多對於美加雙邊貿易的表現引以為豪，因為美國在跟其他國家的雙邊貿易當中「都是輸得很慘」。

川普說，他當面反駁杜魯多說：「錯，其實是有赤字的。」

根據錄音檔，川普對台下觀眾說道：「我根本什麼都不知道，一點概念也沒有。但我就跟他說『你錯了』，他回答說『沒有的，我們並沒有貿易赤字」，然後我就對他說『如果是那樣的話，我的感受會不一樣。』」

川普進一步指出，他並不相信杜魯多的說法，因此要求一名部屬去查閱資料，看看美國對加拿大的雙邊貿易，到底有沒有赤字，後來部屬回報指出，美國對加貿易的確沒有赤字，但這份統計並沒有包括能源與原木料的部份，如果把這兩項的數字也算進去，「我們每年損失金額為170億美元。這是很驚人的。」

美國商務部統計顯示，在2017年當中，美國對加拿大貿易有著27億餘美元順差，石油、原木料都已列入計算。

在15日早晨的推特發文中，川普再度提到與加拿大的雙邊貿易。他在推文中寫道：「我們跟加拿大之間確實是有貿易逆差的，如同我們跟幾乎所有國家的雙邊貿易一樣，其中某些逆差是很龐大的。」

川普在推文中也寫道，加拿大總理杜魯多是個很棒的人，但他卻不喜歡承認加拿大對美貿易享有順差，「可是他們真的有，幾乎所有國家都有，這就是我為什麼會知道的原因！」