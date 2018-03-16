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川普是否簽「台旅法」？ 白宮：還沒決定

2018-03-16 03:53聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普是否會簽署鼓勵美台各層官員互訪的「台灣旅行法」，白宮發言人桑德斯15日表示，還沒做出最終決定。

美國國會5日將「台灣旅行法」送交白宮，川普有幾項選擇：簽字使其成法；在國會會議期間不採取任何行動，使提案在10天之後自動生效成法；否決提案。

若川普不採取任何行動，「台灣旅行法」將於16日自動生效。

媒體15日在白宮記者會詢問桑德斯「總統是否計畫簽『台灣旅行法』，還是他會否決，或讓它自動生效？」桑德斯僅回應，「還沒做出最終決定，會讓你們知道最新情況。」

國會參、眾兩院皆無異議投票通過「台灣旅行法」，鼓勵美台各層官員互訪。「台灣旅行法」成法後，有望讓美台間高層級官員互訪解禁，但關鍵仍在於行政單位如何執行。

「台灣旅行法」指出，美國國會認為，自制定台灣關係法後，由於美國對於台灣高層訪美的自我設限，美台缺乏有效的溝通；國會的意見是，美國政府應鼓勵美台之間各層級官員互訪。

美國與中華民國終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國過去雖曾派閣員訪台，但通常避開敏感的國防、外交官員，多以商務、教育等方面交流為主。

美國白宮發言人桑德斯。圖／聯合報系資料照片
美國白宮發言人桑德斯。圖／聯合報系資料照片
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台灣旅行法桑德斯白宮

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