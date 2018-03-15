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美眾議院通過防止槍枝暴力法案

2018-03-15 11:27中央社 華盛頓14日綜合外電報導

美國佛羅里達州中學槍擊案發生至今屆滿一個月，全美成千上萬學生今天抗議要求美國國會管制槍枝，國會議員在處理用槍暴力問題上也邁出第一大步。

法新社報導，在佛州派克蘭（Parkland）的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）發生槍擊案後，國會未處理槍枝管制較具爭議性的環節，即限制使用某些武器、限制槍枝購買者年齡或擴大背景審查。

但今天眾議院以壓倒性多數407票比10票通過防止美國校園暴力法案，包括加強校園安全和設立學生匿名舉報系統，類似的法案也有在參議院提出。

這項法案每年將撥款7500萬美元，用於發展防止槍枝暴力的「干預團隊」及訓練學校人員和學生，並對心理健康危機作出回應。除此之外，也會改善硬體設備，像是加裝更多金屬探測器和更好的門鎖。

「停止校園暴力法案」（STOP School Violence Act）是由共和黨眾議員、佛州傑克森維爾（Jacksonville）前警長羅瑟福德（John Rutherford）提出，並由代表包含派克蘭在內區域的民主黨眾議員道奇（Ted Deutch）共同提案。

白宮表示，總統川普對眾議員為維護美國學生安全踏出重大一步表示「讚賞」。

美國佛羅里達州中學槍擊案發生至今屆滿一個月，全美成千上萬學生今天抗議要求美國國會...
美國佛羅里達州中學槍擊案發生至今屆滿一個月，全美成千上萬學生今天抗議要求美國國會管制槍枝，國會議員在處理用槍暴力問題上也邁出第一大步。圖為西維吉尼亞州的學生上街抗議。美聯社
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槍枝槍擊共和黨

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