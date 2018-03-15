烏紗帽恐被摘？退伍軍人事務部長傳將撤換

2018-03-15 07:08 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



退伍軍人事務部長舒爾金。美聯社 分享 facebook 人事異動不斷的川普內閣，在國務卿遭到川普總統以推特宣布開除之後，誰將是下一個離職閣員，備受矚目。根據媒體報導，退伍軍人事務部長舒爾金（David Shulkin）長久以來一直面臨來自部內的反對聲浪，加上最新消息傳出他要求助理幫忙跑腿處理私事，已經被川普盯上，極可能成為下一個被摘除烏紗帽的部長級官員。

舒爾金去年夏天偕同妻子赴歐洲出差期間，花納稅人公帑做為私人觀光之用，引發道德爭議之後面臨調查。上周媒體報導更有消息傳出，舒爾金領導下的退伍軍人事務部內鬥不斷，更讓他的領導統御能力被打上問號。主管公關事務的助理部長烏又特（John Ullyot）過去這段期間以來，不斷遊說國會部門，要求國會議員向部長舒爾金施壓，讓他主動請辭。

美聯社報導，兩名熟悉白宮事務的消息人士指出，川普認為舒爾金已經淪為導致政策失焦的麻煩人物，考慮讓他走人，改調能源部部長培瑞（Rick Perry）接掌退伍軍人事務部。

儘管舒爾金爭議不斷，但川普公開談話均對他給予高度推崇，並說有信心舒爾金肯定能把問題解決，讓部務走上正軌。

美聯社報導，白宮官員透露，川普12日曾與培瑞談到舒爾金的風波，但並未明確表態要培瑞轉任退伍軍人事務部。

官員指出，川普對舒爾金不滿已經頗有時日，可是川普經常隨口提出一些後來並未具體成案的人事異動想法。

美聯社報導，兩名知情人士透露，舒爾金遭人檢舉要求助理跑腿辦私事，如今退伍軍人事務部督察長已經展開調查。根據投訴內容，舒爾金要求一名負責24小時維安的部長安全助理去居家修繕建材連鎖店家得寶（Home Depot），還要求將家具搬到部長官邸。

十餘年來與退伍軍人事務部關係密切的「伊拉克及阿富汗美國退伍軍人聯誼會」（Iraq and Afghanistan Veterans of America）創辦人兼執行長雷克霍夫（Paul Rieckhoff）指出，舒爾金在部裡的蜜月期是以衝突收場的，首當其衝受到傷害的就是退伍軍人。

他說：「退伍軍人事務部長期以來一直都會有負面新聞傳出，就算部裡有內鬥問題，可是舒爾金的個人操守以及領導無方，還是扮演了關鍵影響。」