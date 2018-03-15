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Walkout波士頓現場／不畏風雪 學生雪中抗議

2018-03-15 07:06世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

波士頓今天仍是風雪天，但學生們不怕寒冷，在雪中響應Walkout控槍活動。記者唐...
波士頓今天仍是風雪天，但學生們不怕寒冷，在雪中響應Walkout控槍活動。記者唐嘉麗／攝影
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雖然麻州東部學區14日都因前一天的大風雪停課，使得參與全國性校園「出走」(walkout)行動受阻，但14日在學生主導下，數百名學生上午11時陸續來到波士頓聖保羅教會。中午時分，遊行至州政府大廈，高呼口號「已經夠了」、「要求改變」、「停止槍枝暴力」，並走進州府發表演說、拜訪州議員，進行遊說。

麻州學生「 出走」行動組織者安多福高中學生夏洛蒂洛兒表示，原本就有幾十個學校的學生計畫擴大17分鐘遇難者默哀「出走」為接著有集會、演講、遊說的一整日行動。即使停課日，無法「出走」，大家願直接進行第二部分行動，展示麻州學生堅定護衛校園安全、要求控槍法律的決心。

參與行動者中以高中生為主，也有許多大學生、成年人，及跟著家長兄姐一起來的中小學生。高舉「決不要再發生」、「仇恨無容身之地」、「學校不該有恐懼」、「沈默= 共謀」、「歷史在看」、「NRA 殺人」、「我們會是一個？ 」、「不再坐想和祈禱，要求政策與改變」等標語。

波士頓拉丁學院11年級學生 Joan Do Truong) 舉著標語，她說，參與活動希望能為不克與會的有色人種族裔發聲。這是個為自己生命奮戰的運動，強烈要求還我們一個安全無虞、不須擔憂恐懼的校園。

波士頓停課大學生槍枝殺人

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