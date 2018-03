Walkout新賓現場/這可能是我們 人型和平標誌傳訴求

2018-03-15 06:53 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 /即時報導



賓州亞曆山大學校(Penn Alexander School)學生組成巨大的和平(peace)標誌。 圖/取自社交網站 分享 facebook 科學領導高中(Science Leadership Academy)學生在市政廳集合。 圖/取自社交網站 分享 facebook

新賓兩州多地學生14日加入「走出教室」(National School Walkout)活動,為佛州校園槍擊案中的遇難學生默哀。學生聚集在操場、走上街頭,更有學生自發組成巨大的和平(peace)標誌,表達對於暴力的抗爭。

佛羅里達州道格拉斯高中槍案14日滿一個月,為施壓國會和各州採取控槍措施,全國各地的學生14日上午10時走出教室17分鐘,紀念17名遇難者。在華人聚集的李文斯頓(Livingston),超過300名學生自發念出17名遇難者的姓名,並在默哀中打出「學校沒有恐懼」(Fear has no place in schools)、「這可能是我們」(It could've been us)等橫幅,許多學生泣不成聲。

北部高地高中(Nothern Highlands Regional H.S. in Allendale)、皮特曼高中(Pitman HS)、櫻桃山高中(Cherry Hill HS)、新布朗士維克高中(New Brunswick HS)、西埃塞克斯高中(West Essex HS)等均有許多學生參與行動。然而並非所有學校支持學生的「走出教室」行動,新州中部的塞爾斐高中(Sayreville War Memorial High School)就勒令學生不得參加,校方宣稱對參與此行動的學生停課2日。林登高中(Linden High School)校長耶萊娜·霍爾(Yelena Horre)則告訴學生參與遊行不會有任何懲罰,並支持學生的決定,「走出教室,我很榮幸成為你們的校長」。

費城地區,科學領導高中(Science Leadership Academy)學生在市中心集合,並得到市議員詹森(Kenyatta Johnson)的支持;他在向學生講話中回顧自己和槍支暴力的鬥爭,以及如何進一步控制槍支;賓州亞曆山大學校(Penn Alexander School)學生更是自發組成巨大的和平(peace)標誌,表達對於暴力的抗爭。