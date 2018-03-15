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Walkout大華府現場／受夠了！學生批NRA

2018-03-15 00:48世界日報 特派員許惠敏／華盛頓報導

費爾法克斯郡採「不鼓勵不反對」立場，圖是費郡南湖高中的變通式Walkout。 特...
費爾法克斯郡採「不鼓勵不反對」立場，圖是費郡南湖高中的變通式Walkout。 特派員許惠敏／攝影
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費爾法克斯郡採「不鼓勵不反對」立場，圖是費郡南湖高中的變通式Walkout。 特...
費爾法克斯郡採「不鼓勵不反對」立場，圖是費郡南湖高中的變通式Walkout。 特派員許惠敏／攝影
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紀念佛州道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)槍擊案滿月，全美3000個高中學區發起「反槍枝暴力走出教室」行動，大華府區學區政策不一，費爾法克斯郡學區總監採不鼓勵、不反對立場，多數學生、家長採變通方式，在校園體育場、操場集會發聲。

這次受到學生、教師響應的全國學校走出教室( #NationalSchoolWalkout )行動，由去年華府的「全國婦女大遊行」旗下的「青少年力量」(Youth Enpower)組織，以17分鐘的靜默向佛州槍擊案死亡的17名學生致悼念之意，主力組織者之一的馬州普斯維爾高中一名學生說，雖然蒙郡學區總監不挺這次行動，該校仍決定參與華府的周月反槍集會，租了一輛巴士，載送有心參與的學生前往白宮拉法葉廣場。她表示，這次全國高中生站出來發出怒吼，不是最後一次，槍枝暴力存在校園一天，「青少年力量」行動就會持續下去。

蒙郡由於是全國知名學區，幾個全國知名的高中都有高比例華裔學生，對於這次佛州槍擊事件滿月抗議集會行動，微信華人家長群組呈現兩種不同聲音，多數家長希望子女少參與，有的甚至鼓勵子女別去上學，也有家長支持子女參加這次行動，「這次高中生反槍集會行動很零散，我和兒子找了一天，找不到抗議集會地點。」家長Amy范說，她如果提前知道，也會趕到白宮聲援。

從北到南，大華府區多數學校都放手讓學生組織校內的集會，上周五傳出有學生持槍入校而全校警戒的維州瑞斯頓鎮南湖高中(South Lakes HS)，約有五、六百名學生、教職員在上午9點多走出教室，高喊Enough is Enough!(受夠了)，幾位學生領袖致詞要求國會對控槍作出積極立法行動，也有幾位家長與社區人士在操場外聲援，高喊「美國槍枝協會(NRA)是恐怖份子組織!」

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer,紐約州)在今天全美高中走出教室行動後說，「讓我們記住，珊蒂虎克後死於槍枝暴力下的7000個孩子。....這次我們不會再失敗，因為有你們(高中生)，我們終究會勝利!」，他也說，「我聽到你們的聲音了!現在是這個國家團結一心為槍枝暴力作出行動的時刻了。」舒默和眾院少數黨領袖波洛西及多位民主黨議員都走出國會支持學生行動。

佛州共和黨參議員尼爾森(Bill Nelson)簡短發言中並未提到NRA，但向現場數千名學生們表示，他支持全面性的背景調查和基本常識(common sense)的槍枝法，他鼓勵全國學生「繼續發聲」。

蒙郡教委會學生委員、雪塢高中(Sherwood High School)12年級的波斯特(Mathew Post)在國會山莊前向國會山莊內的議員們和全美群眾喊話，他說，NRA護航下的立法大公們你們得注意，美國民眾會用選票把你們選出國會山莊。

大華府地區各學區對於學生響應「反槍枝暴力走出教室」行動，政策不一，費爾法克斯郡採...
大華府地區各學區對於學生響應「反槍枝暴力走出教室」行動，政策不一，費爾法克斯郡採「不鼓勵不反對」立場，圖是費郡南湖高中的變通式Walkout。 特派員許惠敏／攝影
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蒙郡教委會學生委員波斯特在國會山莊前發言。 圖／民主黨參議員推特
蒙郡教委會學生委員波斯特在國會山莊前發言。 圖／民主黨參議員推特
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槍枝槍擊白宮微信共和黨

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