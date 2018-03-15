Walkout芝加哥現場／我不想再帶著恐懼上學

2018-03-15 00:39 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



芝加哥學生響應全美走出教室17分鐘活動。特派員黃惠玲／攝影 分享 facebook 活動現場聚集大批學生。特派員黃惠玲／攝影 分享 facebook

芝加哥明星高中─瓊斯大學預科高中(Jones College Prep High School)超過2000名學生，14日與全美各地成千上萬學生，一起加入「走出教室17分鐘」，紀念一個月前17名死於佛州校園槍擊的無辜年輕生命，並藉此呼籲有關當局落實強化控制槍枝。參與罷課的高二華裔生湯普森（Mia Thompson)說，「學校應該是安全且開心學習的地方，我不想繼續天天上學前，都還得擔心會不會遇到槍擊，也對時常要模擬逃生路線感到疲累。」 高二華裔生湯普森（Mia Thompson）（右１）。特派員黃惠玲／攝影 分享 facebook

芝加哥公校支持學生參與這項走出教室17分鐘，以促進槍枝管控的行動，另一所明星高中─惠特尼揚(Whitney Young Magnet High School)，以及蘭恩科技高中(Lane Tech College High School)，還有林肯公園高中(Lincoln Park High School)，都加入了14日的行動。

芝城北郊的柏林頓高中(Barrington High School)儘管表示，14日離開教室的學生，都將算曠課，但學生們仍舊決定參與罷課行動，該校學生巴喀爾(Syd Bakal)說，「這是一次學生應該團結的機會，我們都相當關心槍枝管控的議題，也是政府及主管機構應該改變的時候了。」