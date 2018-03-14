「我們要改變」 全美學生走出教室 要求通過新槍枝法

2018-03-14 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



全美學生14日走出教室抗議槍枝暴力，要求立法者通過新的槍枝法案來提高校園安全，而在華盛頓，有數百名學生背向白宮。

根據MSNBC報導，這些學生打算在白宮前默哀17分鐘，悼念上個月在佛州帕克蘭道格拉斯高中槍擊案中喪命的17位受害者。