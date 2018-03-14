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川普不雅名句變壁畫 紐奧良掀訴訟風波

2018-03-14 18:01聯合報 記者王麗娟╱即時報導

美國紐奧良居民莫里斯把美國總統川普在2005年講過的，與女性有關的一段不雅談話，塗在市內一個住宅區的房屋圍牆上，還繪上一對女性乳房圖畫，代替其中的文字。市政府裁定該名居民的做法違法，已下令要他把那些字句和壁畫消除。美國公民自由聯盟 (ACLU) 則對市府的作法感到不滿，提出訴訟，指控當局下令除去壁畫的行動違法。

川普2016年競選總統期間，媒體公開了比利．布希主持的電視節目「Access Hollywood」的一段錄音，聽到川普吹噓自己是明星，因此女性常願意任他上下其手，包括摸私處等。川普還用不雅語句去形容女性乳房。當時反對川普的人藉著那段錄音，抨擊川普貶低及不尊重女性。川普其後曾就此事道歉，稱「沒有人是完美的」。

莫里斯 (Neal Morris) 去年11月在自己的圍牆上，以黑色大字塗上川普那段「名句」，底色是白色；部分文字用圖像取代。市政府有關部門致函莫里斯，下令他盡快把那幅壁畫除去，否則會對他祭出罰款，甚至讓他去吃牢飯。那幅壁畫已被政府的封條遮蓋。

根據紐奧良現行法令，任何人在建築物外牆展示壁畫，必須事先向有關部門申請及要符合既定的規矩和條件。莫里斯指出，他去年10月向當局查詢如何申請許可證，但官員無法提供相關資料。

美國公民自由聯盟 (ACLU) 對市府的作法感到不滿，已提出訴訟，尋求禁制市府實施有關管制壁畫的法令。

川普「名句」的壁畫已被封。（美聯社）
川普「名句」的壁畫已被封。（美聯社）
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川普壁畫美國公民

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