曾罵川普低能、政策處處不合 提勒森被炒早顯端倪

2018-03-14 16:17 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



消息人士透露，川普原本在9日就要在推特宣布開除提勒森，但被凱利勸下，希望等到提勒森結束非洲訪問返國之後再說。 美聯社 分享 facebook

10日凌晨2時，腸胃不適的提勒森在肯亞首都奈洛比（Nairobi）下榻飯店裡睡覺時，突然接到白宮幕僚長凱利打來的電話。這通急電要傳達的主要訊息：「主子有點不爽。」

消息人士透露，川普原本在9日就要在推特宣布開除提勒森，但被凱利勸下，希望等到提勒森結束非洲訪問返國之後再說。

據透露，凱利在電話中告訴提勒森，要他做好心理準備，周末期間可能被川普在推特修理一番；然而，提勒森並沒有聽清楚凱利的絃外之音，那就是國務卿的這頂烏紗帽，很快就要被摘掉了。

13日早晨，提勒森搭乘政府專機返國，大約四小時後，從推特得知，自己被川普開除了。

川普與提勒森不同調，早就有跡可循。2017年10月，媒體報導傳出提勒森曾私下在會議中罵川普「低能」。後來面對記者求證時，提勒森顧左右而言他，但卻沒有斷然否認；後來川普因此宣稱，要跟提勒森挑戰智力。

川普與提勒森看法迥然不同的重大議題，包括了伊朗協議。早在2016年總統大選期間，川普就大力抨擊伊朗協議，對於必須定期核驗伊朗是否遵守協議的相關規定，更極不耐煩。

川普說，提勒森的看法略有不同，「所以我們實際上想法並不一致。」在過去一年裡，提勒森曾私下力勸川普不要退出伊朗核子協議，理由是一旦退出後，恐讓美國國家安全面臨更大威脅。

新任國務卿龐培歐之前曾以「充滿災難」，形容2015年簽訂的伊朗核子協議。外交觀察家指出，經過這波政府高層人事異動之後，國務院的政策立場將變得與白宮更一致，將對伊朗協議抱持批評態度，

今年1月間，川普表示願意暫時留在協議當中，但希望修改協議內容中某些「糟糕的缺點」。龐培歐先前也曾表示，德黑蘭「意圖摧毀美國」，並表示他希望能從協議當中縮手。

外交觀察家分析，提勒森走人之後，川普政府團隊再失一名信奉全球主義的要角。可以預期的是，川普接下來將可以毫無顧忌地對伊朗、委內瑞拉等國，祭出作風更為強硬的懲罰手段。